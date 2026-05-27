Вопросы безопасности и государственности Армении легли в основу предвыборной риторики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кампания партий - основных претендентов на места в парламенте Армении - строится на теме войны и мира, внешнеполитического выбора и его результатов. Риторика становится все более жесткой, а социально-экономические аспекты на этом фоне уходят на второй план.

Как писал "Кавказский узел", вопрос визовой либерализации с Евросоюзом будет решен в ближайшие два года, заявил Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями. Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм.

За последние сутки предвыборная агитация ведущих политических сил Армении стала еще более эмоциональной и конфликтной. Кампания сместилась в плоскость вопросов безопасности, идентичности, войны и внешнеполитического выбора страны. Практически все ключевые игроки используют жесткую риторику, апеллируют к страхам общества и пытаются мобилизовать избирателей через противопоставление «спасения страны» и «угрозы государственности», следует из отчетов в соцсети Facebook* партий - основных претендентов на места в парламенте с предвыборных митингов.

Кампания "Гражданского договора" сосредоточилась на идее сохранения мира

Агитация Никола Пашиняна строится вокруг идеи сохранения мира, суверенитета и будущего Армении. Главный эмоциональный посыл власти — необходимость защитить достигнутую стабильность и не допустить возвращения к прошлому. Сегодня премьер-министр и представители партии побывали в Абовяне, Дзорагбуре, Акунке, Гегхашене, Арагоцотне, Гарни, Стелсе.

«Не позволяйте им забрать у нас наше будущее», - заявил сегодня Пашинян, имея в виду представителей оппозиции, представляя их угрозой стабильности.

Важное место занимает тема территориальной целостности. Пашинян пытается нейтрализовать опасения общества относительно возможных уступок:

«Мегри является и всегда будет неотъемлемой частью Армении, потому что в самый сложный момент я твердо стоял на позиции территориальной целостности Армении», - подчеркнул премьер-министр.

Отдельное направление агитации — продвижение мирной и инфраструктурной повестки через проект TRIPP. Пашинян заявил, что проект "становится реальностью".

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

«Проект TRIPP не только замыкает логику коридора, но и открывает безграничные перспективы для Армении» - сказал он.

Правящая сила пытается показать себя как команду, способную обеспечить международную интеграцию и экономическое развитие. При этом Пашинян активно отвечает на один из главных страхов кампании — тему «300 тысяч азербайджанцев».

«Нет темы возвращения 300 000 азербайджанцев и не было!» - заявил он.

Если наш рейтинг поднимется чуть больше, оппозиция появится в парламенте только внеся законодательные нормы

При этом Пашинян вновь перешел к резкой критике оппозиции, назвав Карапетяна "шпионом, который должен сидеть в тюрьме".

Пашинян выражает уверенность в победе правящей партии.

«Противники отрезаны от реальности. Если наш рейтинг поднимется чуть больше, оппозиция появится в парламенте только внеся законодательные нормы», - подчеркнул он.

"Сильная Армения" стремится мобилизовать избирателей через патриотическую повестку



Кампания «Сильной Армении» за последние сутки строится прежде всего на мобилизации через патриотическую риторику.

Главный эмоциональный мотив — переживание утраты Нагорного Карабаха.

«Мы потеряли вторую Родину, но не потеряли достоинство», - заявил, в частности Самвел Карапетян на своей странице в Facebook*.

"Сильная Армения" делает ставку на тему национального достоинства и необходимости перемен.

«Ванадзор хочет перемен. Патриотизм должен стать самой главной ценностью», - заявил кандидат в депутаты от партии Нарек Карапетян на митингу в Ванадзоре, который состоялся вечером 26 мая.

Также "Сильная Армения" на своей странице в соцсети поделилась снимками с кампании в Ванадзоре, на которых видно большое количество собравшихся на митинг блока.

Мы должны пойти на выборы, чтобы азербайджанцы не пришли. Мы должны пойти на выборы, чтобы они ушли

Выборы представители партии называют важными для сохранения идентичности страны и приводят лозунги, апеллирующие к страху внешней угрозы.

«Мы должны пойти на выборы, чтобы азербайджанцы не пришли. Мы должны пойти на выборы, чтобы они ушли», - заявила кандидат в депутаты от "Сильной Армении" Гоар Гумашян.

Аналогичный тезис продвигает и Самвел Карапетян. «Либо ты придешь на выборы, либо придут азербайджанцы», - написал он, добавив сделанное искусственным интеллектом видео, на котором люди с азербайджанскими флагами в руках массово едут в Ереван.«А

"Альянс Армения" жестко критикует правящую партию

Роберт Кочарян и «Альянс Армения» ведут жесткую антиправительственную кампанию. Центральная тема — обвинение Пашиняна в разрушении государственности и капитуляции. Представители партии побывали сегодня в Егегнадзоре, Малишке, Горисе, Шинухайре, Татеве.

«Этот человек сдался Алиеву и Эрдогану для сохранения власти. Готов исполнить все их желания, чтобы защитить его», - заявил Кочарян.

Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха В Бакинском военном суде завершился процесс над пятнадцатью бывшими руководителями Нагорного Карабаха, задержанными осенью 2023 года. Им были предъявлены обвинения в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа по 20 статьям уголовного кодекса Азербайджана. 5 февраля 2026 года суд приговорил подсудимых к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

Выборы подаются как исторический рубеж.

«7 июня — день прекращения разрушения армянской государственности, чудовищной политической программы против нашей идентичности», - заявила на митинге представитель альянса.

Кочарян говорит об угрозе новых территориальных потерь.

«Мы должны остановить этот процесс. Иначе следующей целью этого правительства будет Сюник», - указал он.

Мне непонятно, почему Запад в такой степени вторгается во внутриполитическое пространство Армении

В агитации используется тема Нагорного Карабаха и военнопленных:

«Сегодня ничего не делается для возвращения наших заключенных и военно-политического руководства Арцаха», - заявил, в частности, Кочарян.

Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали устав о стратегическом партнерстве между двумя странами и парафировали рамочное соглашение по проекту "Маршрут Трампа".

Особое место занимает критика Запада и нынешнего внешнеполитического курса, в частности, упоминался и визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван.

«Мне непонятно, почему Запад в такой степени вторгается во внутриполитическое пространство Армении», - заявил Кочарян, назвав визит Рубио в Ереван "пропагандой".

"Процветающая Армения" делает акцент на социально-экономическом положении страны

Агитация «Процветающей Армении» сочетает патриотическую риторику, критику нынешнего внешнеполитического курса власти. В отличие от других оппозиционных сил, партия делает акцент не только на безопасности и национальной теме, но и на вопросах уровня жизни, социальной защиты и экономики. Об этом представители партии говорили сегодня на митингах в Гаваре, Мартуни и Варденисе, следует из публикаций партии и Гагика Царукяна в соцсети Facebook*/

Одной из центральных тем остается поствоенная повестка — судьба пленных и вопрос национального достоинства.

«Возвращение военнопленных, выяснение судьбы пропавших без вести и восстановление достоинства нашего государства должны быть одними из главных вопросов для каждого армянина», - заявил Гагик Царукян.

Число запретов на ввоз товаров из Армении в Россию возросло перед парламентскими выборами Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин, под запрет продажи попали 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук". Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Отдельное место занимает тема армяно-российских отношений и экономических рисков в случае их ухудшения.

«Поздравляем, Россия официально обратилась к Армении с предупреждением о разрыве газового соглашения в одностороннем порядке. Ничего страшного, главное, чтобы мы не рабы российские, агент Кремля", - указал Царукян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня, что Москва может приостановить и пересмотреть соглашения по беспошлинным поставкам газа в отношении Еревана. Все это произойдет, если Армения и дальше продолжит двигаться по направлению на сближение с Европой и войдет в состав Европейского союза, пишет РИА "Новости".

Также он напомнил о цветах, которые предприниматели не смогли ввезти в Россию на фоне введенных запретов.

Партия пытается занять нишу социальной оппозиции, предлагая меры прямой поддержки населения.

Среди ключевых инициатив: «Минимальный размер ежемесячной пенсии с 2027 года поэтапно 100 тысяч драмов... в ближайшие два года минимальная заработная плата должна быть поэтапно повышена до 150.000 драмов».

Также предлагается сделать "бесплатными с 2028 года все государственные и общинные учебные заведения" и "построить удобные и доступные общежития для студентов».

Агитация строится на теме войны, мира и государственности

Политическая дискуссия в ходе агитации практически полностью строится вокруг вопросов войны, мира, территориальной безопасности и национальной идентичности. Социально-экономическая повестка почти вытеснена темами угрозы государственности и внешнего давления.

Власть пытается убедить общество, что ее курс обеспечивает мир, международную поддержку и сохранение суверенитета. Оппозиция, напротив, строит кампанию на тезисах о капитуляции, национальном унижении и риске дальнейших территориальных потерь.

Главной особенностью нынешней кампании становится высокая степень политической поляризации, агрессивная риторика и использование страха как основного инструмента мобилизации избирателей. Каждая сторона представляет выборы как решающий момент для будущего армянской государственности.