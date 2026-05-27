Кавказский узел

14:58, 27 мая 2026

Задержаны 10 сторонников оппозиционной армянской партии

Сотрудники правоохранительных органов. Фото: Report https://report.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ванадзоре силовики задержали 10 сторонников партии "Процветающая Армения", трое их них арестованы.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая лидер партии "Мать Армения" и второй номер предвыборного списка партии "Процветающая Армения" Андраник Теванян был арестован сроком на два месяца. Суд разрешил ему участие в избирательных процессах через представителей.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах.

Вчера, 26 мая, правоохранители провели обыск в офисе партии «Процветающая Армения» в Ванадзоре. В результате были задержаны 10 человек, сообщило издание NEWS.am. Они обвиняются в том, что давали получали предвыборных взяток

"В рамках уголовного преследования, возбужденного Антикоррупционным комитетом Армении по делам о даче и получении предвыборных взяток, задержаны 10 человек", — цитирует сегодняшнее сообщение Антикоррупционного комитета «Sputnik Армения». 

При этом три человека были задержаны, еще один был помещен под домашний арест. 

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Напомним, что ранее число арестованных сторонников "Сильной Армении" по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

