Соперники Пашиняна за месяц не стали ближе к преодолению раздробленности оппозиции

Раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули важность самостоятельной политики страны.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая Центризбирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов в депутаты парламента Армении, которые подали заявления о самоотводе, среди них кандидаты входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении".

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении.. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Начавшаяся 8 мая предвыборная кампания в Армении в самом разгаре. Если в первые дни предвыборной гонки политические силы сконцентрировались в основном на своей программе, то в последние несколько дней полемика между лидерами команд стала носить более эмоциональный характер и не обходится без оскорблений и скандальных заявлений, передает корреспондент "Кавказского узла".

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян все еще находится под домашним арестом и не может лично участвовать в агитационной кампании. Этим занимается его племянник Нарек Карапетян, который является первым номером списка и, следовательно, пока что единственным кандидатом в премьер-министры от партии.

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи Самвел Карапетян, согласно армянским законам, не может стать главой правительства, поскольку имеет российский и кипрский паспорта.

Недавно Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от иностранного гражданства, но и этого недостаточно, поскольку закон требует постоянное проживание в Армении в течение последних 3 лет. Самвел Карапетян активно дает интервью, проводит пресс-конференции и делает скандальные заявления. На днях он заявил, что во время визита в Китай Никол Пашинян попробовал в местном ресторане грибы, вызывающие галлюцинации, и это настолько ему понравилось, что он привез с собой одну тонну.

"Он в прошлом году в Китае попробовал галлюциногенные грибы, ему понравилось, и, по моей информации, он примерно одну тонну привез с собой в Армению", - сказал Карапетян во время пресс-конференции, созванном в его частном доме в Ереване.

На следующий день Пашинян подал в суд, потребовав опровержений и извинений.

Карапетян Самвел Самвел Саркисович Карапетян — армянский и российский предприниматель, миллиардер и меценат. Был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти после публичного конфликта с премьер-минстром Армении Николом Пашиняном.

Домашний арест не мешает Самвелу Карапетяну быть в центре внимания общественности и СМИ, считает представитель партии «Сильная Армения», кандидат в депутаты Арсен Геворгян.

«За последний месяц наша базовая стратегия не изменилась. Мы продолжаем строить кампанию вокруг программы и выдвижения Самвела Карапетяна как символа перемен, при этом практическая публичная риторика ведется командой и полномочными спикерами, поскольку сам кандидат пока не может лично участвовать в публичных мероприятиях», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, партия не планирует выдвигать альтернативных кандидатов на пост премьер-министра.

«Ни одного официального другого «публичного кандидата в премьер‑министры» от партии мы не объявляли: оперативные функции выполняют четко назначенные представители и медийные координаторы, а Самвел Карапетян – наш новый премьер-министр», - подчеркнул он.

Оценивая динамику отношений с Москвой, представитель партии отметил отсутствие резких перемен.

«В апреле звучали оценки о ее интересе к участию пророссийских сил в выборах, и мы продолжаем работать с тем, чтобы наши позиции были услышаны на внешнеполитическом треке. Заметных публичных сигналов изменения поддержки ни в сторону усиления, ни ослабления за последний месяц не зафиксировано», - пояснил он.

Комментируя ситуацию с объединением оппозиции и рисками давления со стороны государственных структур, Арсен Геворгян указал на отсутствие ограничительных мер.

«После отказа Республиканской партии Армении от участия вв выборах обсуждения о координации велись, проводились контакты с другими силами, но формального широкого объединения пока нет. Мы сохраняем рабочие контакты и готовность к конструктивной коалиции. Что касается давления со стороны властей, то, да, «Сильная Армения» столкнулась с усилением давления, и оно будет усиливаться с каждым днем, поскольку мы день за днем набираем обороты, а количество наших сторонников увеличивается» - указал он.

Давление на оппозицию выросло во время агиткампании

Как считает другой представитель партии «Сильная Армения» Левон Гаспарян, давление на партийных активистов заметно усилилось.

«Давление со стороны властей усилилось за последний месяц. Наших активистов пытаются запугать проверками бизнеса, в провластных СМИ идет кампания по дискредитации. Публикуемые каждый день якобы записи разговоров наших активистов яркое тому доказательство. Они пытаются обвинить нас в нечестной борьбе. Но это только укрепляет нашу решимость - народ видит, что власть боится конкуренции и использует административный ресурс. Мы готовы к честной борьбе и уверены, что армянский народ сделает правильный выбор", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Действительно, Антикоррупционный комитет в последний месяц часто выступает с заявлениями о возбуждении уголовных дел против членов "Сильной Армении", публикуя записи телефонных разговоров, где граждане обсуждают размер предвыборной взятки, количество людей, которых они могут привезти на митинг партии, предоставление еды и одежды в качестве помощи и так далее, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Сильная Армения» публично опровергает все эти обвинения, называя записи разговоров фальсификацией.

«Это смонтированная аудиозапись и неудачный фильм, снятый ставшими инструментом в руках власти правоохранительными органами. Этот почерк власти хорошо известен всем. Это уже никому не интересно, поскольку все знают, что власти преследуют людей даже за одно предложение, а презумпция невиновности стала забытой ценностью», - сказала «Кавказскому узлу» пресс-секретарь партии Марианна Каграманян.

Левон Гаспарян уверен, что разговоры сгенерированы.

«Мы не знаем, о ком идет речь. Мы уверены, что все эти разговоры сфальсифицированы. Они говорят, что это наши активисты, но даже если они задерживают наших активистов, то записи разговоров точно сгенерированы с целью дискредитировать нас и нашу силу», - сказал он.

Амбиции политиков мешают консолидации оппозиции

На фоне такого давления со стороны властей, он особо подчеркивает важность консолидации оппозиции. При этом Гаспарян признает наличие трудностей, связанных с политическими амбициями участников.

Раздробленная оппозиция играет на руку Пашиняну, поэтому ищем точки соприкосновения. Однако у каждой силы свои амбиции и видение

«Консолидация оппозиции очень важна. идет, но медленнее, чем хотелось бы. Понимаем, что раздробленная оппозиция играет на руку Пашиняну, поэтому ищем точки соприкосновения. Однако у каждой силы свои амбиции и видение, поэтому говорить о полной консолидации пока рано. Мы открыты для диалога, но не пойдем на компромиссы в принципиальных вопросах», - пояснил он.

Он также затронул тему внешнеполитических ориентиров партии и взаимодействия с Россией.

«Мы строим свою политику, исходя из интересов Армении, а не внешних игроков. Россия была и остается главным партнером для нас в сфере безопасности и экономики, но мы не зависим от чьих-либо указаний извне», - подчеркнул представитель партии.

В команде Кочаряна настаивают на том, что у блока "Армения" - лидирующие позиции на этих выборах.

«За последний месяц мы отмечаем стабильную и аккумулирующую динамику, проводим встречи, мобилизацию и данные по активности показывают, что у нас лидирующие позиции за счет системной работы в регионах и нацеленной кампании, но окончательные выводы возможны после официальных соцопросов», - сказала представитель блока «Армения» Арменуи Кюрегян корреспонденту «Кавказского узла».

Блок открыт к единой антипашинянской коалиции и поддержке единого кандидата, если это будет согласовано на основе прагматизма и общих программных целей

Она подтвердила готовность блока к объединению с другими противниками действующей власти, но при соблюдении определенных условий.

«Как говорил наш лидер, блок открыт к единой антипашинянской коалиции и поддержке единого кандидата, если это будет согласовано на основе прагматизма и общих программных целей. При этом мы оставляем за собой право считать, что лидирующей оппозиционной силой является «Блок Армения»», - подчеркнула она.

Другой представитель блока, комментируя тактику информационного противостояния и вопрос внешнего влияния, отметил неизменность курса их политической силы.

«Команда намеренно сочетает выдержанную институциональную риторику с целенаправленным ответом на отрицательные атаки. Мы не собираемся теряться между агрессией власти и их популизмом. Вряд ли внешняя поддержка меняется мгновенно. Мы фиксируем обычную дипломатическую активность, и блок считает, что любые внешние предпочтения не заменяют нашей внутренней стратегии и самостоятельности», - сказал Аршак Саргсян корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, ключевым преимуществом их команды является управленческий опыт второго президента.

«Мы не занимаемся гонкой рейтингов с другими оппозиционными силами. Наша задача сместить Пашиняна, который привел страну к катастрофе. Да, другие кандидаты активно продвигаются в медиа, имея большие финансовые ресурсы, но у нас есть то, чего нет у других - опыт реального управления государством. Роберт Кочарян доказал, что умеет строить сильную Армению и вести переговоры на равных с крупными игроками», - отметил он.

Относительно стилистики избирательной кампании и фактора внешней поддержки он выразил готовность к жесткому противостоянию.

«Стиль нашей кампании останется жестким, но содержательным, без лишних эмоций. Мы не будем тонуть в грязном пиаре. Наша сила в конкретных предложениях и опыте Кочаряна. Пашинян сдал Карабах и национальные интересы - это факты. Что касается отношения России, то она будет главным союзником Армении, но мы не зависим от предпочтений Москвы», - заключил он.

Несмотря на то, что сторонники Кочаряна и сам бывший президент стараются не отвечать на многочисленные эмоциональные выпады Пашиняна, но на днях, критикуя Пашиняна за то, что тот выступает против армянской идентичности, против церкви, Кочарян назвал его «амбалом», передает корреспондент "Кавказского узла".

«Амбал, что ты имеешь против этого? Что тебя заставляет причинять боль народу?», - сказал он, обращаясь к Пашиняну. По его словам, он выбрал именно это слово, поскольку в «Гражданском договоре» Пашиняна оно широко применяется.

Пашинян мгновенно ответил Кочаряну в соцсети. «Он прав, это слово широко используется в нашей партии, потому что когда мы говорим о Кочаряне, то применяем только это слово», - заявил он.

Правящая партия назвала уголовные дела против оппозиции борьбой с попытками дестабилизации

По словам представителя правящей партии «Гражданский договор» Тарона Чахояна, их команда рассматривает текущую предвыборную ситуацию не через призму конкуренции личностей, а как борьбу с попытками дестабилизации.

«Главный риск для стабильности не персоналии, а попытки влиять на выборы через предвыборную взятку и внеправовые методы. Оппозиция ищет методы воздействия на честные результаты выборов. И когда эти случаи выявляются, на их основе возбуждаются дела, то это не давление, а правильная работа правоохранительной системы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Касаясь темы проверок в отношении окружения Самвела Карапетяна, он подчеркнул их сугубо правовой характер.

«Фокус проверок вокруг окружения Самвела Карапетяна связан с тем, что предвыборную взятку раздают его соратники. Есть многочисленные факты, записи разговоров, все это опубликовано, любой человек может послушать и понять, как они хотят набрать голоса. Политическая сила, которая уверена в своей мощи, не будет раздавать взятку и обещать одежду взамен на голос избирателей», - подчеркнул он.

Представитель «Гражданского договора» Тагуи Казарян выразила уверенность, что избиратели не поддержат силы, ориентированные на возврат в прошлое.

«Мы не делим оппонентов на более или менее опасных. Любая сила, которая пытается вернуть Армению в авторитарное прошлое, представляет угрозу для будущего страны. И Карапетян, и Кочарян - это представители одной старой системы, где страной управляли олигархи в тесной связке с Кремлем. Они предлагают вернуться в 2000-е, когда коррупция была нормой, а независимость Армении была фикцией», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинения в давлении выросли именно сейчас, потому что это классическая тактика оппозиции - создать нарратив о "несправедливой борьбе", заранее подготовить почву для оспаривания результатов

Она категорически отвергла обвинения в использовании административного ресурса, назвав их защитной тактикой оппозиции.

«Обвинения в давлении выросли именно сейчас, потому что это классическая тактика оппозиции - создать нарратив о "несправедливой борьбе", заранее подготовить почву для оспаривания результатов. Правоохранительные органы работают в рамках закона, реагируя на конкретные нарушения в виде попыток подкупа избирателей и использование иностранных денег для влияния на выборы», - подчеркнула она.

Напомним, поступают многочисленные заявления о давлении на избирателей, которые намерены голосовать против правящей партии, заявил бывший омбудсмен Армении, лидер партии "Крылья единства" Арман Татоян. Представители "Гражданского договора" отказались признать, что педагогов и школьников на митинг в Апаране собрали чиновники.

Учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области 13 мая вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор". В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу Армении, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.