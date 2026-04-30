Силовики задержали пять представителей "Сильной Армении"

Антикоррупционный комитет Армении отчитался о серии задержаний по делу о подкупе избирателей.

Как писал "Кавказский узел", ранее сообщалось об обысках в офисе партии "Сильная Армения" в Аване и задержаниях, которые прошли в рамках этих мероприятий.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 17 апреля суд продлил домашний арест Карапетяна еще на три месяца.

Антикоррупционный комитет Армении заявил о фактах подкупа избирателей представителями партии "Сильная Армения". По данным следствия, избирателям предлагались деньги, в том числе под прикрытием выплат, в обмен на голоса в пользу партии на предстоящих парламентских выборах, сообщило 29 апреля "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Также силовики заявили о подкупе граждан Армении для обеспечения их участия в митингах. В рамках дела проведены обыски, задержаны пять человек, имена которых не сообщаются.

Кроме того, силовики отчитались, что представитель партии "Сильная Армения" нарушил запрет на ведение благотворительной деятельности в период избирательной кампании, официально стартовавшей после указа президента Армении о назначении очередных парламентских выборов.

Партия Карапетяна "Сильная Армения" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Пять представителей "Сильной Армении" остаются под домашним арестом

Пять представителей арташатского офиса партии "Сильная Армения" остаются под домашним арестом, сообщил "Sputnik Армения" со ссылкой на адвоката Юрия Иваняна. Речь идет о задержанных 16 апреля, когда в отделения полиции были доставлены 14 человек. По данным Антикоррупционного комитета, 12 из них первоначально были помещены под домашний арест. Впоследствии, как уточнил Иванян, девять человек были освобождены. По двум эпизодам суд отказал в применении меры пресечения, указав на отсутствие обоснованного подозрения.

По словам адвоката, сложилась ситуация, при которой граждан задерживают за действия, связанные с их профессиональной деятельностью. Он отметил, что речь идет о сотрудниках партийных офисов, чьи функции включают проведение агитации, распространение информационных материалов и привлечение сторонников. Впоследствии эти действия квалифицируются как нарушения.

27 апреля суд на два месяца арестовал соратника лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, участника боевых действий в Карабахе Артура Аванесяна. "Аванесян проводит голодовку против политических преследований в Армении", - сообщила 29 апреля представитель "Сильной Армении" Арега Овсепян в Facebook*.

Отметим, что самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".