Суд указал на необходимость повторного голосования на двух участках в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване отказался рассматривать иски партии "Процветающая Армения" в связи с решением Центризбиркома аннулировать итоги голосования на двух участках. Суд указал на необходимость проведения повторного голосования на этих участках.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов. Признаны недействительными результаты голосования на участке 12/13, который расположен в селе Абовян. Если именно из-за аннулирования результатов на этом и еще двух участках "Процветающая Армения" не преодолеет проходной барьер, ЦИК обязан назначить повторное голосование на этих участках, указала юрист.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Суд отклонил иски партии «Процветающая Армения» об отмене решений ЦИК №254 и №255-А, которыми были признаны недействительными результаты голосования на двух избирательных участках, сообщило News.Am.

При этом суд указал на необходимость проведения повторного голосования на этих участках, проинформировала Armenia Today со ссылкой на сторону защиту.

Представитель защиты, адвокат Арам Вардеванян, заявил, что решения ЦИК были приняты при отсутствии прямого нормативного регулирования. Он также отметил, что представители партии не были уведомлены о заседании ЦИК и не участвовали в его работе, пишет издание.

Партия «Процветающая Армения» подала два иска в Административный суд против решений ЦИК №254-А и №255-А, которыми результаты голосования на двух избирательных участках были признаны недействительными. Вследствие признания недействительными итогов голосования на участках 10/51 и 35/65 партия «Процветающая Армения» потеряла более 200 голосов, что влияло на преодоление проходного барьера на выборах. Партия заявляла, что недействительными были признаны именно результаты тех участков, где ППА получила значительное количество голосов, сообщает Yerevan Today.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".