×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:02, 14 июня 2026

Суд указал на необходимость повторного голосования на двух участках в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване отказался рассматривать иски партии "Процветающая Армения" в связи с решением Центризбиркома аннулировать итоги голосования на двух участках. Суд указал на необходимость проведения повторного голосования на этих участках.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков.  11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов. Признаны недействительными результаты голосования на участке 12/13, который расположен в селе Абовян. Если именно из-за аннулирования результатов на этом и еще двух участках "Процветающая Армения" не преодолеет проходной барьер, ЦИК обязан назначить повторное голосование на этих участках, указала юрист.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Суд отклонил иски партии «Процветающая Армения» об отмене решений ЦИК №254 и №255-А, которыми были признаны недействительными результаты голосования на двух избирательных участках, сообщило News.Am.

При этом суд указал на необходимость проведения повторного голосования на этих участках, проинформировала Armenia Today со ссылкой на сторону защиту.

Представитель защиты, адвокат Арам Вардеванян, заявил, что решения ЦИК были приняты при отсутствии прямого нормативного регулирования. Он также отметил, что представители партии не были уведомлены о заседании ЦИК и не участвовали в его работе, пишет издание.

Партия «Процветающая Армения» подала два иска в Административный суд против решений ЦИК №254-А и №255-А, которыми результаты голосования на двух избирательных участках были признаны  недействительными.  Вследствие признания недействительными итогов голосования на участках 10/51 и 35/65 партия «Процветающая Армения» потеряла более 200 голосов, что влияло на преодоление проходного барьера на выборах. Партия заявляла, что недействительными были признаны именно результаты тех участков, где ППА получила значительное количество голосов, сообщает Yerevan Today.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
20:02, 13 июня 2026
Четыре бойца из Каспийска убиты в зоне СВО
15:02, 13 июня 2026
Антикоррупционный комитет Армении отчитался о новых задержаниях по делам о взятках
14:02, 13 июня 2026
Два бойца из Калмыкии убиты в зоне СВО
11:27, 13 июня 2026
Власти рапортовали о завершении ремонта газопровода "Моздок – Казимагомед"
09:31, 13 июня 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
02:40, 13 июня 2026
Суд запретил Алену Гевондяну пользоваться соцсетями
Все события дня
Новости
Стройлощадка в Мамедкале. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Федора Щукина от 13.06.26, https://t.me/Glava_RD/183.
23:02, 13 июня 2026
Темпы строительства в Мамедкале вызвали скепсис в Telegram
Портреты убитых бойцов. Скриншот фото администрации Каспийска от 05.06.26, https://t.me/admkasp/30454.
20:02, 13 июня 2026
Четыре бойца из Каспийска убиты в зоне СВО
11:27, 13 июня 2026
Власти рапортовали о завершении ремонта газопровода "Моздок – Казимагомед"
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:26, 12 июня 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Джамиля Гарунова. Фото: https://t.me/KhadulaevShamil/17082
13:38, 12 июня 2026
Хадулаев заявил о фальсификации дела против жительницы Дагестана
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
13:44, 12 июня 2026
Карапетян Самвел
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Ализамин Салаев. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/2/free/Social/ru/1344.htm
13 июня 2026, 08:33
Близкие Ализамина Салаева пожаловались на нарушение его прав в колонии

Ремонт водовода. Фото из телеграм-канала губернатора Ставропольского края - https://t.me/VVV5807/6568
13 июня 2026, 06:36
Отчет губернатора Ставрополья о ремонте водовода вызвал скепсис у местных жителей

Руфат Сафаров. Фото: https://www.meydan.tv/
12 июня 2026, 20:47
Азербайджанский правозащитник Сафаров приговорен к длительному лишению свободы

Магомед-Амин Гатагажев после освобождения. Скриншот публикации Розы Дунаевой.
12 июня 2026, 19:49
Уроженец Ингушетии освобожден из миграционной тюрьмы в Хорватии

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше