Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

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Глава ЦИК республики Ваагн Овакимян сообщил, что на одном из участков отсутствовал бюллетень одной из политических сил.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. Всего выписаны ордера на арест шестерых кандидатов в депутаты от "Сильной Армении", которых следствие считает причастными к взяткам и отмыванию денег в особо крупных размерах.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения"). Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.

Блок "Сильная Армения" российского предпринимателя Самвела Карапетяна подал в Центризбирком заявление с требованием аннулировать результаты голосования на одном из избирательных участков.

"Блок "Сильная Армения" по избирательному участку 12/13 представил заявление о признании недействительными итогов голосования. Оказалось, что отсутствует бюллетень одной из сил под номером 8 (Всеармянской партии "Национально-демократический полюс" – прим. «Кавказского узла»). Это выяснилось в 18:00, когда избиратель потребовал бюллетень. Все ответы будут в решении 14 июня", - цитирует «Арминфо» слова главы ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Овакимян сообщил, что кандидат в депутаты от партии "Крылья единства" представил заявление о полном пересчете голосов почти на всех избирательных участках в столице.

"В Ереване у нас сложилась ситуация, когда голоса почти на всех избирательных участках будут пересчитаны, потому что кандидат в депутаты от партии "Крылья единства" так пожелал и так представил ситуацию. Теоретически могут потребовать пересчета на всех участках, но такое должны предоставить доверенные лица, которые в ходе подведения итогов находились на избирательных участках", - сказал глава ЦИК.

Результаты парламентских выборов в Армении не отражают волю народа ввиду нарушения основных принципов и прав граждан, а также большого числа других нарушений, цитирует издание News.am слова представительницы блока "Сильная Армения" Гоар Мелоян на пресс-конференции.

"В ходе этих очередных выборов основные принципы: равенство, справедливость, прозрачность, право на тайну голосования были существенно нарушены. Те результаты, которые были предварительно опубликованы со стороны ЦИК, напрямую связаны с объемом вмешательства и нарушений и фактически не отражают полностью волю имеющего право на голосование гражданина Армении", - сказала она.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне подготовки к выборам 7 июня власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками парламентских выборов. Результат пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Армении можно охарактеризовать только как проигрыш, а правящая партия, хотя и не достигла ключевой цели, удержала свои позиции, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".