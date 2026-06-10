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14:43, 10 июня 2026

Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава ЦИК республики Ваагн Овакимян сообщил, что на одном из участков отсутствовал бюллетень одной из политических сил.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. Всего выписаны ордера на арест шестерых кандидатов в депутаты от "Сильной Армении", которых следствие считает причастными к взяткам и отмыванию денег в особо крупных размерах. 

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").  Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.

Блок "Сильная Армения" российского предпринимателя Самвела Карапетяна подал в Центризбирком заявление с требованием аннулировать результаты голосования на одном из избирательных участков. 

"Блок "Сильная Армения" по избирательному участку 12/13 представил заявление о признании недействительными итогов голосования. Оказалось, что отсутствует бюллетень одной из сил под номером 8 (Всеармянской партии "Национально-демократический полюс" – прим. «Кавказского узла»). Это выяснилось в 18:00, когда избиратель потребовал бюллетень. Все ответы будут в решении 14 июня", - цитирует «Арминфо» слова главы ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Овакимян сообщил, что кандидат в депутаты от партии "Крылья единства" представил заявление о полном пересчете голосов почти на всех избирательных участках в столице. 

"В Ереване у нас сложилась ситуация, когда голоса почти на всех избирательных участках будут пересчитаны, потому что кандидат в депутаты от партии "Крылья единства" так пожелал и так представил ситуацию. Теоретически могут потребовать пересчета на всех участках, но такое должны предоставить доверенные лица, которые в ходе подведения итогов находились на избирательных участках", - сказал глава ЦИК.

Результаты парламентских выборов в Армении не отражают волю народа ввиду нарушения основных принципов и прав граждан, а также большого числа других нарушений, цитирует издание News.am слова представительницы блока "Сильная Армения" Гоар Мелоян на пресс-конференции.

"В ходе этих очередных выборов основные принципы: равенство, справедливость, прозрачность, право на тайну голосования были существенно нарушены. Те результаты, которые были предварительно опубликованы со стороны ЦИК, напрямую связаны с объемом вмешательства и нарушений и фактически не отражают полностью волю имеющего право на голосование гражданина Армении", - сказала она.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне подготовки к выборам 7 июня власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками парламентских выборов. Результат пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Армении можно охарактеризовать только как проигрыш, а правящая партия, хотя и не достигла ключевой цели, удержала свои позиции, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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