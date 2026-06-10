×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:17, 10 июня 2026

Аналитики назвали причины электорального провала армянской оппозиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Результат пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Армении можно охарактеризовать только как проигрыш, а правящая партия, хотя и не достигла ключевой цели, удержала свои позиции. 

Как информировал "Кавказский узел", партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна после уточнения данных ЦИК потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. Крупнейшие оппозиционные силы в сумме набрали 37,23% голосов: блок "Сильная Армения" получил 23,281%, блок "Армения" - 9,934%, "Процветающая Армения" - 3,996%. Блок "Армения", "Процветающая Армения" и партия "Крылья единства" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Распределение голосов оппозиционно настроенных избирателей по итогам парламентских выборов в Армении “Кавказскому узлу” прокомментировали политолог, бывший депутат парламента Микаэл Золян, политический обозреватель Акоп Бадалян и адвокат, общественный деятель Норайр Норикян. 

Электоральный результат пророссийских оппозиционных сил, в сумме набравших на выборах в Армении 37,2%, должен расцениваться как неудача в достижении главной цели, но в то же время он демонстрирует серьезный потенциал мобилизации, считает Микаэл Золян.

“С одной стороны, оппозиционный электорат пришел на участки в гораздо больших объемах, чем в 2021 году, и оппозиция получила на десятки тысяч голосов больше. Высокая явка во многом была обеспечена их сторонниками. С другой стороны, суммарный результат не позволил им переломить ситуацию и правящая партия в итоге все равно смогла забрать устойчивое большинство мест. Не была выполнена главная задача оппозиции - сменить власть или навязать жесткую конкуренцию”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Невыход “Процветающей Армении” Гагика Царукяна в парламент он связал в первую очередь с распылением голосов. 

“На этих выборах часть протестного электората, которая выступает за демократические ценности, но настроена против премьера, ушла к каким-то маленьким партиям, которые в итоге не прошли. Поскольку в оппозиционном поле в этот раз жестко доминировала олигархическая оппозиция во главе с тремя очень богатыми людьми, основные ресурсы и голоса пророссийски настроенных граждан ушли к двум лидерам гонки, оставив “Процветающую Армению” за бортом”, - отметил он.

Результаты блока Самвела Карапетяна, который занял второе место по числу голосов и смог существенно обогнать объединение Роберта Кочаряна, эксперт объясняет изменением запроса в самом оппозиционном поле и усталостью от старых лиц.

“Кочарян и его блок прочно ассоциируются с повесткой конфронтации и прошлым кризисом. В то же время Карапетян строил свою кампанию на прагматичной экономике и защите бизнеса. В итоге бизнес-ресурсы Карапетяна и его статус крупного российско-армянского предпринимателя позволили ему аккумулировать вокруг себя весь ресурс прагматично настроенных пророссийских избирателей, потеснив Кочаряна. Для Кочаряна это серьезное сужение влияния и фиксация статуса меньшинства, но не окончательное исчезновение. Кочарян остается в политическом поле, хотя его повестка больше не может претендовать на лидерство в оппозиции. Его электорат остался жестко ограниченным, так как общество до сих пор расколото, и большая часть граждан, даже будучи недовольной Пашиняном, не желает возвращения к старым порядкам”, - рассказал Золян.

Политолог предлагает смотреть на внутриполитическую борьбу через призму антикоррупционной повестки. 

“Действия властей в отношении оппозиции воспринимались правящей партией как легитимная борьба против коррупции и противостояние с олигархами, к богатству которых есть вопросы, - тем более, что были сотни случаев раздачи предвыборных взяток этими силами. Естественно, оппозиция будет говорить, что это политические преследования. На итоговый результат это повлияло двояко: с одной стороны, жесткие действия властей мобилизовали сторонников Пашиняна, которые голосовали против возврата олигархов. С другой стороны, это еще сильнее разозлило и сплотило ядерный пророссийский электорат Карапетяна, что и позволило его блоку удержать планку в 23-24%, несмотря на жесткий прессинг”, - заключил он.

Показатель пророссийских сил фиксирует неудачу в достижении ключевых стратегических целей обеих сторон, при этом для оппозиции он означает сохранение статус-кво, что само по себе работает против нее, считает Акоп Бадалян

“Главная цель оппозиции не была достигнута; поскольку власть сохранила свои позиции, сохраняется и прежний статус-кво. Не сумев победить, оппозиция осталась в невыгодной для себя среде, которую сама же власть и продолжает стимулировать. “Процветающая Армении” Гагика Царукяна, которая не попала в парламент, оказалась в числе трех пророссийских сил наиболее уязвимым звеном, против которого сработали барьеры и предвыборное давление”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Второе место блока “Сильная Армения” обусловлено парадоксальной внешнеполитической поддержкой со стороны России: действия Москвы в результате оказались на руку Пашиняну, но в то же время они мобилизовали и консолидировали пророссийский электорат. 

“Открытая поддержка Кремлем пророссийских сил, с одной стороны, сплотила колеблющийся электорат вокруг Пашиняна под лозунгом защиты независимости - не менять независимость на клубнику, говорили власти. С другой стороны, открытая демонстрация российских интересов четко очертила и мобилизовала вокруг блока Карапетяна пророссийский и прагматичный электорат, выведя его на второе место. Падение результатов блока Кочаряна показывает, что старые подходы и прежние форматы взаимодействия с избирателями больше не дают прежнего эффекта. Без модернизации повестки такие силы продолжат терять влияние”, - уверен Бадалян. 

Двоякий эффект он усматривает и в предвыборном давлении на оппозицию - оно ограничило возможности блока Карапетяна на выборах, но не разрешило проблему поляризации. 

“Давление и арест 700 человек из числа сторонников оппозиции, с одной стороны, ограничили потенциал блока, не позволив ему набрать свыше 23%. С другой стороны, жесткое административное давление загнали ситуацию вглубь, лишив выборы способности разрядить общественное недовольство и лишь сильнее углубив внутриполитический раскол”, - подчеркнул обозреватель.

Общественный деятель Норайр Норикян также считает результаты голосования явным проигрышем оппозиции. 

“Для коллективной оппозиции этот результат является сокрушительным поражением. Это провал завышенных амбиций, потому что оппозиционные силы строили свой дискурс на том, что у Никола Пашиняна нет шансов победить. Их ожидания совершенно не оправдались. Высокая гражданская активность стала полной неожиданностью для оппозиции и спутала им все карты. Электорат Пашиняна мобилизовался, чтобы не допустить прихода к власти сил, которые воспринимаются как сателлиты России”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Неудачу Царукяна, чья партия потеряла шанс пройти в парламент, Норикян связывает как со стратегическими просчетами самой оппозиции, так и с действиями внешних сил.

“Оппозиция совершила ошибку, не создав единого силового центра. Если бы Кочарян, Царукян и Карапетян объединились вокруг одной оси, общественное восприятие и результаты были бы другими. Кроме того, отдельное выдвижение Царукяна, который к тому же сам заявлял, что не претендует на пост премьер-министра, выглядело нелогично, так что основная часть оппозиционных голосов ушла к двум другим кандидатам. А тот протестный электорат, который хотел избавиться от Пашиняна, искал альтернативу старым лидерам вроде Кочаряна. Голоса тех, кто раньше поддерживал экс-президента, частично перетекли к блоку Карапетяна как к более мощному финансово-политическому полю. А блок Карапетяна, несмотря на прессинг, взял 23%, что лишило Пашиняна заветного конституционного большинства в 3/5 - 63 мандата из 105”, - объяснил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:23, 9 июня 2026
Арестованы двое кандидатов в депутаты от "Сильной Армении"
Гагик Царукян. Фото: https://hetq.am/
16:02, 9 июня 2026
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Гагика Царукяна
Выборы в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Сopiliot
15:26, 9 июня 2026
Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках
Никол Пашинян. Иллюстрация создана для "Кавказского узла" при помощи ИИ в программе Copilot
13:34, 9 июня 2026
Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной
Роберт Кочарян. Стоп-кадр видео Kanal 13? https://www.youtube.com/watch?v=l9txIC4bSQc
01:57, 9 июня 2026
Кочарян пообещал оспорить итоги выборов
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пожар на газопроводе близ Кизилюрта. Фото: прокуратура Дагестана / Telegram
09 июня 2026, 22:33
Сотни человек эвакуированы после взрывов на газопроводе под Кизилюртом

Штурм дворца президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 г. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 июня 2026, 19:47
Освобождена часть обвиняемых по делу о штурме дворца президента в Тбилиси

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
09 июня 2026, 18:48
Адвокат Гахраманов назвал уголовное дело преследованием за свою работу

Пляж в Анапе. Июнь 2026 г. Фото: ttps://t.me/opershtab23/16178
09 июня 2026, 14:28
Спрос на туры в Анапу вырос почти вдвое на фоне нерешенной проблемы с пляжами

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше