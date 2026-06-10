Аналитики назвали причины электорального провала армянской оппозиции

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Результат пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Армении можно охарактеризовать только как проигрыш, а правящая партия, хотя и не достигла ключевой цели, удержала свои позиции.

Как информировал "Кавказский узел", партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна после уточнения данных ЦИК потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. Крупнейшие оппозиционные силы в сумме набрали 37,23% голосов: блок "Сильная Армения" получил 23,281%, блок "Армения" - 9,934%, "Процветающая Армения" - 3,996%. Блок "Армения", "Процветающая Армения" и партия "Крылья единства" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Распределение голосов оппозиционно настроенных избирателей по итогам парламентских выборов в Армении “Кавказскому узлу” прокомментировали политолог, бывший депутат парламента Микаэл Золян, политический обозреватель Акоп Бадалян и адвокат, общественный деятель Норайр Норикян.

Электоральный результат пророссийских оппозиционных сил, в сумме набравших на выборах в Армении 37,2%, должен расцениваться как неудача в достижении главной цели, но в то же время он демонстрирует серьезный потенциал мобилизации, считает Микаэл Золян.

“С одной стороны, оппозиционный электорат пришел на участки в гораздо больших объемах, чем в 2021 году, и оппозиция получила на десятки тысяч голосов больше. Высокая явка во многом была обеспечена их сторонниками. С другой стороны, суммарный результат не позволил им переломить ситуацию и правящая партия в итоге все равно смогла забрать устойчивое большинство мест. Не была выполнена главная задача оппозиции - сменить власть или навязать жесткую конкуренцию”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Невыход “Процветающей Армении” Гагика Царукяна в парламент он связал в первую очередь с распылением голосов.

“На этих выборах часть протестного электората, которая выступает за демократические ценности, но настроена против премьера, ушла к каким-то маленьким партиям, которые в итоге не прошли. Поскольку в оппозиционном поле в этот раз жестко доминировала олигархическая оппозиция во главе с тремя очень богатыми людьми, основные ресурсы и голоса пророссийски настроенных граждан ушли к двум лидерам гонки, оставив “Процветающую Армению” за бортом”, - отметил он.

Результаты блока Самвела Карапетяна, который занял второе место по числу голосов и смог существенно обогнать объединение Роберта Кочаряна, эксперт объясняет изменением запроса в самом оппозиционном поле и усталостью от старых лиц.

“Кочарян и его блок прочно ассоциируются с повесткой конфронтации и прошлым кризисом. В то же время Карапетян строил свою кампанию на прагматичной экономике и защите бизнеса. В итоге бизнес-ресурсы Карапетяна и его статус крупного российско-армянского предпринимателя позволили ему аккумулировать вокруг себя весь ресурс прагматично настроенных пророссийских избирателей, потеснив Кочаряна. Для Кочаряна это серьезное сужение влияния и фиксация статуса меньшинства, но не окончательное исчезновение. Кочарян остается в политическом поле, хотя его повестка больше не может претендовать на лидерство в оппозиции. Его электорат остался жестко ограниченным, так как общество до сих пор расколото, и большая часть граждан, даже будучи недовольной Пашиняном, не желает возвращения к старым порядкам”, - рассказал Золян.

Политолог предлагает смотреть на внутриполитическую борьбу через призму антикоррупционной повестки.

“Действия властей в отношении оппозиции воспринимались правящей партией как легитимная борьба против коррупции и противостояние с олигархами, к богатству которых есть вопросы, - тем более, что были сотни случаев раздачи предвыборных взяток этими силами. Естественно, оппозиция будет говорить, что это политические преследования. На итоговый результат это повлияло двояко: с одной стороны, жесткие действия властей мобилизовали сторонников Пашиняна, которые голосовали против возврата олигархов. С другой стороны, это еще сильнее разозлило и сплотило ядерный пророссийский электорат Карапетяна, что и позволило его блоку удержать планку в 23-24%, несмотря на жесткий прессинг”, - заключил он.

Показатель пророссийских сил фиксирует неудачу в достижении ключевых стратегических целей обеих сторон, при этом для оппозиции он означает сохранение статус-кво, что само по себе работает против нее, считает Акоп Бадалян.

“Главная цель оппозиции не была достигнута; поскольку власть сохранила свои позиции, сохраняется и прежний статус-кво. Не сумев победить, оппозиция осталась в невыгодной для себя среде, которую сама же власть и продолжает стимулировать. “Процветающая Армении” Гагика Царукяна, которая не попала в парламент, оказалась в числе трех пророссийских сил наиболее уязвимым звеном, против которого сработали барьеры и предвыборное давление”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Второе место блока “Сильная Армения” обусловлено парадоксальной внешнеполитической поддержкой со стороны России: действия Москвы в результате оказались на руку Пашиняну, но в то же время они мобилизовали и консолидировали пророссийский электорат.

“Открытая поддержка Кремлем пророссийских сил, с одной стороны, сплотила колеблющийся электорат вокруг Пашиняна под лозунгом защиты независимости - не менять независимость на клубнику, говорили власти. С другой стороны, открытая демонстрация российских интересов четко очертила и мобилизовала вокруг блока Карапетяна пророссийский и прагматичный электорат, выведя его на второе место. Падение результатов блока Кочаряна показывает, что старые подходы и прежние форматы взаимодействия с избирателями больше не дают прежнего эффекта. Без модернизации повестки такие силы продолжат терять влияние”, - уверен Бадалян.

Двоякий эффект он усматривает и в предвыборном давлении на оппозицию - оно ограничило возможности блока Карапетяна на выборах, но не разрешило проблему поляризации.

“Давление и арест 700 человек из числа сторонников оппозиции, с одной стороны, ограничили потенциал блока, не позволив ему набрать свыше 23%. С другой стороны, жесткое административное давление загнали ситуацию вглубь, лишив выборы способности разрядить общественное недовольство и лишь сильнее углубив внутриполитический раскол”, - подчеркнул обозреватель.

Общественный деятель Норайр Норикян также считает результаты голосования явным проигрышем оппозиции.

“Для коллективной оппозиции этот результат является сокрушительным поражением. Это провал завышенных амбиций, потому что оппозиционные силы строили свой дискурс на том, что у Никола Пашиняна нет шансов победить. Их ожидания совершенно не оправдались. Высокая гражданская активность стала полной неожиданностью для оппозиции и спутала им все карты. Электорат Пашиняна мобилизовался, чтобы не допустить прихода к власти сил, которые воспринимаются как сателлиты России”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Неудачу Царукяна, чья партия потеряла шанс пройти в парламент, Норикян связывает как со стратегическими просчетами самой оппозиции, так и с действиями внешних сил.

“Оппозиция совершила ошибку, не создав единого силового центра. Если бы Кочарян, Царукян и Карапетян объединились вокруг одной оси, общественное восприятие и результаты были бы другими. Кроме того, отдельное выдвижение Царукяна, который к тому же сам заявлял, что не претендует на пост премьер-министра, выглядело нелогично, так что основная часть оппозиционных голосов ушла к двум другим кандидатам. А тот протестный электорат, который хотел избавиться от Пашиняна, искал альтернативу старым лидерам вроде Кочаряна. Голоса тех, кто раньше поддерживал экс-президента, частично перетекли к блоку Карапетяна как к более мощному финансово-политическому полю. А блок Карапетяна, несмотря на прессинг, взял 23%, что лишило Пашиняна заветного конституционного большинства в 3/5 - 63 мандата из 105”, - объяснил он.