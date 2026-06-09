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14:28, 9 июня 2026

Спрос на туры в Анапу вырос почти вдвое на фоне нерешенной проблемы с пляжами

Пляж в Анапе. Июнь 2026 г. Фото: ttps://t.me/opershtab23/16178

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на то, что власти не смогли полноценно подготовить пляжи Анапы к сезону, спрос на отдых в городе-курорте вырос почти вдвое, а на самих пляжах уже наблюдается большое количество отдыхающих.

Как информировал "Кавказский узел", курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. 7 июня волонтеры отчитались о закупке специальных сетей для задержки нефтепродуктов на средства, полученные посредством экспресс-сбора. Их будут устанавливать в море волонтёры штаба "Тюменский" в Туапсе.

Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

За последнюю неделю спрос на туры в Анапу вырос почти в два раза – динамика достигла 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, слова которого 8 июня привел "Интерфакс".

Пока что на рынке нет резкого подорожания туров как в Анапе, так и в Сочи. Цены в Анапе растут постепенно на волне информационного фона об открытии пляжей, но очень осторожно – владельцы отелей стараются не испугать туристов, пояснил Ромашкин.

В Анапе большая часть пляжей все еще закрыта для отдыхающих – из 40 километров песчаного побережья для туристов открыты лишь небольшие изолированные отрезки в Витязеве и зона от Лечебного пляжа до "Бимлюка". Начало летнего сезона в Анапе обернулось жестким клинчем между бизнесменами и чиновниками. Отельеры обеспокоены, так как до длинных июньских праздников остались считанные дни, отметило российское сетевое туристическое издание CountryScanner.

"К 12 июня мы ждем пиковую загрузку. На территории гостиниц возле бассейнов отдыхающие физически не поместятся. Как нам смотреть людям в глаза и объяснять, почему за полтора года пляжи так и не подготовили к их приезду?" – привело издание слова одного из бизнесменов.

Пляжи Анапы уже переполнены отдыхающими, про экологическую катастрофу и выбросы мазута уже никто не вспоминает. От туристов уже нет отбоя, хотя курортный сезон на Черноморском побережье открылся всего неделю назад, отметила 8 июня на своем сайте "Наша газета Новороссийск".

Издание также опубликовало ролик, на котором показан один из пляжей Анапы. На кадрах видны туристы – часть из них купается в воде, другая часть – на пляже. Пляж при этом плотно заполнен людьми.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

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