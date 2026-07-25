Жительница Сочи обжаловала отказ суда признать незаконным закрытие дела о насилии в детском саду

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Многодетная мать Елена Баранецкая направила апелляционную жалобу на решение Адлерского районного суда, который отказался признавать незаконным постановлением полиции об отказе возбудить уголовное дело по факту применения насилия к воспитанникам детского сада.

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали. В апреле суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Кубани, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений, и обязал краевых чиновников устранить нарушения, однако чиновники себя виноватыми не считают.

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

24 июля сочинская активистка, многодетная мать и педагог сельской школы Елена Баранецкая направила апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд на решение Адлерского районного суда, который отказался признать незаконным постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада № 121. Заявительница указывает на неполноту процессуальной проверки, отсутствие независимых судебных экспертиз и игнорирование доказательств применения силы к малолетним воспитанникам. Об этом она рассказала корреспонденту "Кавказского узла".

Районный суд отказал в удовлетворении ее жалобы, поданной в порядке статьи 125 УПК РФ. В жалобе Баранецкая просила признать незаконными постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 февраля 2026 года и бездействие сотрудников отдела полиции Адлерского района УВД по г. Сочи, проводивших проверку.

Баранецкая настаивает, что «судом первой инстанции не дана надлежащая оценка ключевым доводам о формальном характере следственных действий, а само решение суда ограничит права малолетних детей и их законных представителей на доступ к правосудию».

В ходе судебного заседания 28 апреля 2026 года в Адлерском районном суде Елена Баранецкая высказала ряд аргументов. Материалы по преступлениям в отношении малолетних детей были переданы из Следственного комитета в органы МВД, что, по мнению Баранецкой, снизило качество и полноту проверки. Выводы полиции базируются исключительно на показаниях самой воспитательницы, заведующей детским садом и сотрудников учреждения, заинтересованных в укрывательстве нарушений для защиты репутации, также указала она.

За целый год следствие не назначило и не провело ни одной независимой психолого-педагогической или комплексной судебной экспертизы предоставленных видеозаписей

Баранецкая также подчеркнула, что "за целый год следствие не назначило и не провело ни одной независимой психолого-педагогической или комплексной судебной экспертизы предоставленных видеозаписей". В постановлении полиции утверждалось, что родители одного из пострадавших детей отказываются от участия в процессуальных действиях, однако мама ребенка лично опровергла это, заявив о готовности участвовать в следствии».

Суд под председательством судьи Б.А. Сикальчука встал на сторону правоохранительных органов. В постановлении районного суда указано, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено уполномоченным лицом, проверка проведена в рамках закона, а заявительнице своевременно направлены копии процессуальных документов. На этом основании в удовлетворении жалобы по статье 125 УПК РФ было отказано, без анализа доводов родителей и реальной ситуации при жестоком обращении с детьми в этом саду.

Юридический анализ судебного акта, материалов процессуальной проверки и доводов апелляционной жалобы позволяет дать системный расклад правовой позиции сторон, считает адвокат Валерий Ващенко.

Он пояснил, в чем не правы правоохранительные органы и суд первой инстанции. "По документам мы видим формализм процессуальной проверки (нарушение ст. 7, 140, 144 УПК РФ): При наличии видеозаписи с явными признаками применения физического и психического насилия к ребенку отказ в возбуждении дела без проведения независимой судебной психолого-педагогической и медико-психиатрической экспертизы является существенным процессуальным нарушением. Полиция положилась на внутренние «служебные проверки» детского сада, что создает прямой конфликт интересов. Мы видим в документах неполноту выяснения обстоятельств. Следствие не устранило противоречия между объяснениями родителей и признательными или оправдательными показаниями воспитателя. Включение в процессуальный документ заведомо неверных сведений об «отказе родителей от претензий» свидетельствует о поверхностном сборе материала", - сделал выводы юрист после изучения документов.

Вывод о том, что воспитатель с высшим/специальным педагогическим образованием «не осознавала характера действий», противоречит правоприменительной практике по данной категории дел

Он также заявил про ошибочную квалификацию действий по статье 156 УК РФ. "Субъектом преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением) является в том числе педагог или воспитатель. Для состава статьи 156 УК РФ не требуется причинения тяжкого вреда здоровью - достаточно факта жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. Вывод о том, что воспитатель с высшим/специальным педагогическим образованием «не осознавала характера действий», противоречит правоприменительной практике по данной категории дел", - отметил адвокат.

Ващенко обратил внимание и на уклонение суда от судебного контроля за конфликтной ситуацией. «Задача суда при рассмотрении жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ - не просто проверить наличие подписи дознавателя на бумаге, а оценить, соблюдены ли права граждан на эффективную судебную защиту и устранены ли существенные противоречия проверки. Ограничившись формальной констатацией соблюдения процедуры выдачи копий, суд первой инстанции фактически уклонился от оценки неполноты следствия», - добавил он.

Независимый адвокат считает, что заявительница Елена Баранецкая однозначно права в своих требованиях возбудить уголовное дело. «Заявительница обоснованно указывает на то, что органы следствия и суд нарушили требования части 4 статьи 7 УПК РФ (требование о законности, обоснованности и мотивированности судебных и процессуальных актов). Требование о назначении независимой экспертизы видеозаписи и проведении опросов всех пострадавших детей с участием детского психолога прямо вытекает из статей 144–145 УПК РФ и правовых позиций Верховного Суда РФ», - считает Ващенко.

«В данном процессуальном противостоянии правда находится на стороне заявительницы и пострадавших родителей. Постановление Адлерского районного суда от 28 апреля 2026 года подлежит отмене в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда, а материал КУСП № 22389 - возвращению прокурору либо в орган следствия для проведения полноценной дополнительной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ и статье 116 УК РФ», - резюмировал адвокат.

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