Сочинские чиновники отказались признать бездействие по жалобе на введение цензуры в детском саду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Началось рассмотрение административного иска сочинской учительницы Елены Баранецкой к чиновникам городского управления по образованию и науки из-за отказа привлечь к ответственности заведующую детским садом за введение цензуры в родительских чатах.

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали. В апреле суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Кубани, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений, и обязал краевых чиновников устранить нарушения.

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

22 мая Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края начал рассмотрение административного искового заявления учительницы сельской школы в Сочи, многодетной матери Елены Баранецкой к городскому Управлению по образованию и науке и его начальнику Ольге Медведевой. Истец требует признать незаконными ответы ведомства и его бездействие в отношении руководства детского сада № 121.

Управление по образованию и науке административный иск не признает в полном объеме

«На заседание нового суда в Сочи явилась истица Баранецкая и представитель административного ответчика с доверенностью от Медведевой, которая заявила, что Управление по образованию и науке административный иск не признает в полном объеме. Суд обязал чиновников представить письменные обоснованные возражения с указанием причин непризнания требований», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в суде Центрального района.

Напомним, что противостояние Баранецкой с администрацией МДОБУ «Детский сад № 121» г. Сочи продолжается уже больше года. Поводом для обращений в различные инстанции стал локальный нормативный акт (ЛНА) «Положение об этике общения в родительских чатах», который руководство детского сада настойчиво требовало подписать. Особое возмущение со стороны матери вызвал пункт 3.7 данного документа, согласно которому родители фактически лишались права открыто обсуждать проблемы учреждения в мессенджерах. «Следить за тем, чтобы обсуждение вопросов, которые могут негативно повлиять на репутацию МДОБУ, происходило только при личной встрече участников чата (родителей/законных представителей воспитанников) и в присутствии представителя администрации МДОБУ», - говорится в акте.

Елена Баранецкая подчеркивает, что данный пункт напрямую нарушает статью 29 Конституции РФ, гарантирующую свободу слова, и запрет на цензуру. По мнению истицы, под действием этого регламента родители были обязаны «замалчивать любые вопросы», что создавало почву для ухода сотрудников детского сада от ответственности за непедагогические проступки в отношении детей.

Все эти ответы носят формальный характер и по существу являются отписками и выражают упорное бездействие и непринятие мер

Чиновники ранее ограничивались отписками на все обращения по этому поводу от Баранецкой и других родителей. «Все эти ответы носят формальный характер и по существу являются отписками и выражают упорное бездействие и непринятие мер… Управление образования г. Сочи игнорировало мои обращения и давало ответы, в которых не усматривало ничего незаконного в данных действиях», - говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сотрудники управления оправдывали действия заведующей детским садом. Они заявляли, что повторное ознакомление родителей с документом было вызвано лишь «ситуацией, сложившейся в родительских чатах». Более того, даже после того, как в апреле 2025 года проверка министерства образования Краснодарского края выявила нарушения и выдала «устные рекомендации» изменить положение, руководство детсада их проигнорировало, а управление образования Сочи не стало настаивать на выполнении этих требований.

Незаконность «Положения об этике» была официально подтверждена только после вмешательства прокуратуры Адлерского района Сочи, которая 11 августа 2025 года вынесла протест № Прдп-2-25. Только под давлением надзорного органа в конце августа 2025 года скандальный пункт 3.7 был удален из документа.

Несмотря на то, что документ в итоге привели в соответствие с законом, Елена Баранецкая намерена привлечь к ответственности чиновников, которые месяцами покрывали руководство детского сада и игнорировали ущемление прав детей и семей. В своем иске она требует: "Признать незаконным бездействие и официальные ответы Управления по образованию и науке г. Сочи (включая ответы за подписью О.Н. Медведевой и через портал Госуслуг), обязать управление применить меры пресечения к заведующей детским садом № 121 Наталье Лазаренко, обязать ведомство исключить в дальнейшем формальный подход к рассмотрению жалоб граждан на нарушения в подведомственных учреждениях".

Следующее заседание суда, на котором управление образования должно обосновать свою позицию, назначено на 18 июня, сообщил сотрудник канцелярии суда.