Активисты призвали начальника СИЗО обеспечить защиту прав кубанских пенсионеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа активистов и правозащитников написала письма начальнику СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где находятся кубанские пенсионеры Захарова, Кузовенко и Набиев, обеспечить им медицинскую помощь и нормальные условия содержания.

Как писал "Кавказский узел", пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жаловались на проблемы со здоровьем в СИЗО. 6 июня Успенский районный суд Краснодарского края не стал выносить приговор и передал дело на рассмотрение Южного окружного военного суда. Активисты, которым удалось присутствовать на заседании суда 17 мая, отметили, что пенсионеры выглядели больными и измученными.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

22 мая общественные активисты и правозащитники обратились с открытыми письмами к начальнику СИЗО-1 Ростова-на-Дону Джамалу Набиеву, отправив их по электронной почте, а также по фактическому адресу СИЗО, где содержатся пенсионеры Марины Захарова, Николай Набиев и Сергей Кузовенко, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" создатель и лидер движения "Помощь политзаключенным" Елена Рохлина.

«Причиной обращения послужило катастрофическое состояние здоровья трех пожилых жителей Краснодарского края, содержащихся под стражей, 70-летней Марины Валентиновны Захаровой, Николая Васильевича Набиева и Сергея Николаевича Кузовенко. Все они являются фигурантами резонансного уголовного дела о создании «незаконного вооруженного формирования», - отметила она.

Правозащитница также рассказала, что сочувствующие ежемесячно собирают и посылают по четыре тысячи рублей Набиеву и Кузовенко и шесть тысяч рублей Марине Захаровой, но по имеющейся информации, деньги доходят не всегда и не до всех.

С помощью адвокатов правозащитники составили обращение и после публикации его в соцсетях попросили всех неравнодушных граждан, кто не согласен с таким отношением к пожилым людям, подписать и отправить его. По их мнению, это поможет обратить внимание властей на существующее положение дел и, возможно, спасти жизнь и здоровье пожилым людям.

Авторы письма обращают внимание на то, что пожилые люди с тяжелыми заболеваниями фактически лишены базовой медицинской помощи и содержатся в нечеловеческих условиях, нарушающих как российское законодательство, так и принципы гуманности. Копия отправленного письма имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Пенсионеры Захарова М.В., Набиев Н.В., Кузовенко С. Н. неоднократно обращались к вам и к вашим подчинённым за помощью, теперь наша очередь. Набиев Н.В. и Кузовенко С. Н. находятся на цокольном этаже, но они инвалиды II гр. и по правилам они не должны там находиться. Николай Васильевич и Сергей Николаевич жалуются, что в камере сырость, на прогулки их не выводят, дозваться врача, чтобы получить медпомощь - невозможно. А помощь им нужна на регулярной основе. Марина Валентиновна нуждается в медобследовании, болеет 70-ий человек и в свежем воздухе нуждается. Набиев на костылях и перенёс два инсульта под стражей. Все трое, уважаемые нами соотечественники, мы переживаем за них. Не хотелось бы подозревать вас, что вы преднамеренно относитесь плохо к нашим старикам, выполняя чей-то заказ на их скорую кончину. Для нас ясно и понятно, что пенсионеров подставили провокаторы [...] Проявите пожалуйста профессионализм и гуманность. Что нужно Набиеву Н. В., Захаровой М.В., Кузовенко С. Н., ещё раз - полноценные медобследования, сухие камеры, прогулки, доступ к ФСИН-магазину. На Кузовенко пока он сидит ещё и кредит повесили, ваше руководство может помочь человеку отвязаться от мошенников и начать получать честно заработанную пенсию и нашу помощь", - говорится в обращении к Джамалу Набиеву.

Юрист назвал дело пенсионеров провокацией

Независимый эксперт, юрист и правозащитник Сергей Елшин, который помогает активистам составлять заявления в защиту заключенных, согласился дать полный расклад по делу пенсионеров.

«Изучив доступные мне материалы дела и текст обвинительного заключения, можно с уверенностью утверждать: данное уголовное дело имеет все признаки искусственно смоделированной провокации силовых структур [...] В основу преследования престарелых людей легли статьи, которые обычно применяются к опасным террористическим группировкам: части 1 и 2 статьи 208 УК РФ (создание и участие в НВФ), а также части 4 и 6 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия в составе орггруппы)», - отметил юрист.

Он обратил внимание на «ключевые и системные нарушения, которые бросаются в глаза при детальном разборе обвинения». «Классическое «оперативное внедрение», о котором говорится в обвинительном заключении, есть ни что иное, как инструмент провокации, что ВС признал незаконным. Из фабулы дела четко видно, что «Народная Дружина», созданная в рамках общины «Русы Кубани», изначально существовала лишь на бумаге как декларативная структура «для контроля за ЖКХ» и «сохранения традиций предков». Но как только в дело вошли секретные агенты спецслужб - лица под псевдонимами «Морозов А.Ю.» и «Соколов Р.А.» - мирный кружок пенсионеров превратился в «террористическую угрозу». Именно эти штатные провокаторы принесли и показали пожилым людям ручной пулемет Калашникова (РПК), именно они инициировали разговоры об оружии и спровоцировали Набиева на передачу им старого ржавого пистолета «Браунинг» 1903 года выпуска, из которого даже невозможно было выстрелить. Без активных действий внедренных сотрудников никакой оружейной составляющей в деле просто бы не возникло», - считает Елшин.

«Следствие упрямо описывает пенсионеров как «устойчивую и сплоченную организованную преступную группу», ставившую целью «подрыв безопасности государства». При этом весь арсенал этой «опасной группировки» свелся к 30 патронам и одному неисправному антикварному пистолету. Марина Захарова в своих показаниях последовательно заявляла, что никакого оружия община никогда не имела, закупать не планировала, так как у пожилых людей банально отсутствовали деньги, а все обвинения строятся на вырванных из контекста словах. Поскольку реальных фактов подготовки нападений или боевых выходов следствие обнаружить не смогло, обвинение сделало упор на так называемую «психолого-лингвистическую экспертизу» коммуникаций. Физическое отсутствие оружия у Захаровой подменяется выводами экспертов о наличии в ее речи «психологических признаков убеждений и призывов». Людей судят не за действия, а за разговоры и утопические взгляды (ностальгию по СССР)», - подчеркнул юрист.

«Помещение под стражу 70-летней женщины, страдающей органическим расстройством, и парализованного инвалида на костылях, перенесшего два инсульта - это грубейшее нарушение принципов соразмерности и гуманности. Даже если следствие усмотрело в их действиях состав преступления, избранная мера пресечения в виде содержания в сырых подвалах СИЗО-1 выглядит не как изоляция, а как целенаправленное физическое уничтожение подследственных», -резюмировал Елшин.

Родственники опасаются за жизнь и здоровье пенсионеров

«Пенсионеры смогут выйти из застенков в возрасте 90 или под 90 лет, но нет никаких оснований полагать, что в таких условиях содержания, питания и без медицинской помощи они смогут столько лет провести в заключении и выйти оттуда живыми. То есть система заочно обрекла этих людей на мучительную смерть», - считает правозащитница Марина Мелихова, которая сидела в одной камере с Мариной Захаровой.

Она читала обвинение, выдвинутое Захаровой. «Это чистой воды провокация, а не обвинение», -утверждает Мелихова. Она считает, что дело Набиева, Кузовенко и Захаровой это не что иное, как устрашающая акция для других несогласных с системой и попытка получить погоны за провокацию преступления. «Эта система лишила меня всего! Они пытались разрушить мое здоровье. И вот на днях они разрушили мой дом, при этом сделали это неизвестные наемники, а плату они выставили мне за разрушение моего же имущества. Вот так система расправляется со всеми, кто ей неугоден. Исполнители не задумываются, что заказчики таких преступлений рано или поздно расправятся и с ними, как с нами», - уверена Мелихова.

Родственники пенсионеров рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что они очень опасаются за жизнь и здоровье близких, но они не знают, чем они могут им помочь, потому что «система полностью закрыта». «Мы не знаем реакцию на наши действия по защите родных. Если их обвинили ни за что, то могут обвинить и нас, а у нас дети, работа. Мы не живем, а выживаем экономически и никаких перспектив спасти стариков не видно. Мы даже не в состоянии нанять адвокатов из-за отсутствия средств. Все адвокаты по назначению. На связь с нами они не выходят», - резюмировала одна из родственниц.