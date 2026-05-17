Беспилотники сбиты над Кубанью и Ростовской областью

По данным Минобороны России, беспилотники сбиты над десятью регионами страны, в том числе Краснодарским краем и Ростовской областью.

Как писал "Кавказский узел", утром 16 мая над четырьмя районами Ростовской области, по данным местных властей, были сбиты беспилотники, раненых нет.

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось вечером 16 мая о том, что за два часа над территорией страны было сбито 67 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины.

По данным ведомства, опубликованным в телеграм-канале, беспилотники сбиты над десятью регионами, в том числе над Краснодарским краем и Ростовской областью, а также над акваторией Черного моря.