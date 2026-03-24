Кавказский узел

17:50, 24 марта 2026

Жительница Геленджика обвинена в оправдании терроризма и шпионаже

Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы Геленджика, обвиненной в причастности к террористической организации, публичном оправдании терроризма и шпионаже. 

Обвиняемой 35 лет, расследованием ее дела занимались сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Согласно версии обвинения, 17 мая 2024 года женщина, находясь на рабочем месте, опубликовала со своего мобильного телефона "комментарий, оправдывающий терроризм", в открытом чате публичного интернет-сообщества. В связи с этим эпизодом ей предъявлено обвинение по статье о пропаганде терроризма в сети (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, от пяти до семи лет лишения свободы). 

Между 1 по 31 июля 2024 года женщина, как считают силовики, установила контакт с представителем некоего украинского военизированного формирования, которое признано в России террористическим. Общение с этим человеком, который был призван вербовать россиян и организовывать их "убытие на территорию Украины", она вела "с использованием мобильного телефона", находясь при этом в Геленджике. Статья об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России) предусматривает от десяти до двадцати лет заключения. 

Этому же "представителю террористической организации" женщина 18 января 2025 года отправила "скриншоты ряда документов", которые она сделала, "находясь на работе", сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

Хотя женщина в сообщении ведомства названа жительницей Геленджика, у нее, судя по одной из статей обвинения, нет российского гражданства - статья о шпионаже (276 УК России, предусматривает от десяти до двадцати лет заключения) применяется только к иностранцам и лицам без гражданства, россиянам за аналогичные действия вменяют статью о госизмене. Прокуратура в своем пресс-релизе не уточняет гражданство обвиняемой и не указывает, где именно она работала. 

Дело направлено для рассмотрения в Южный окружной военный суд. В открытой картотеке суда, по состоянию на 17.40 мск сегодня, нет карточки дела, подходящего под описание прокуратуры.

"Кавказский узел" писал, что в начале марта по обвинению в шпионаже на Кубани к 15 годам заключения был приговорен гражданин Румынии Адриан-Давид Керчо. Приговор ему вынес Краснодарский краевой суд. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

