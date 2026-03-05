Гражданин Румынии осужден на Кубани по делу о шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо, обвиненного в шпионаже по заданию Украины. В декабре 2024 года его задерживали силовики в Абхазии, а в апреле 2025 года ФСБ заявляла о его задержании в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Служба госбезопасности Абхазии отчиталась о задержании гражданина Румынии Дэвида Керча (также упоминался как Дэвид Керч Адриан), заподозрив его в попытке съемки военных баз и объектов по заданию украинской разведки. Утверждалось, что он приехал в Абхазию как турист и поддерживал связь с Главным управлением разведки Украины. СГБ Абхазии публиковала видео, на котором задержанный давал показания на английском языке, рассказывая о связях с украинцами.

16 декабря 2024 года российское государственное информагентство сообщило, что задержанный в Абхазии Дэвид Керч Адриан депортирован из республики. "Противозаконные действия он не совершил, со следствием сотрудничал, потому его депортировали из республики, объявив персоной нон-грата на территории Абхазии", - цитировало слова представителя СГБ ТАСС. Куда именно депортировали гражданина Румынии, в этой публикации не уточнялось. В апреле 2025 года российская ФСБ заявила, что в Сочи задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, который по заданию спецслужб Украины еще летом 2024 года собирал данные о местах дислокации средств ПВО. В официальном сообщении на сайте ведомства имя задержанного не называлось.

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Румынии Адриану-Давиду Керчо, признав его виновным в шпионаже (статья 276 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, гражданин Румынии “не поддерживая политику Российской Федерации, в том числе по поводу проведения СВО”, поэтому в ноябре 2024 года по своей инициативе связался с представителем ГУР Минобороны Украины.

Как утверждает обвинение, Керчо уведомил офицера украинской разведки о своем желании вступить в “Британский легион”, а тот предложил обеспечить ему безопасный выезд с российской территории взамен на сбор и передачу информации о российских военных объектах, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы Кубани.

В сообщении не уточняется, каким образом гражданин Румынии до этого момента оказался на территории России. Тем не менее в приговоре указано, что 12 ноября 2024 года он собрал с помощью квадрокоптера и передал через мессенджер “географические координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны, находящейся на территории Сочи”.

Суд отметил, что Керчо осознавал “негативные последствия” этой деятельности для РФ, включая “потери среди личного состава и военной техники” российской армии в результате использования собранных им данных украинской стороной. Также в приговоре отмечается, что деятельность гражданина Румынии обнаружили и пресекли сотрудники кубанского управления ФСБ.

Прокуратура Краснодарского края также сообщила о приговоре 23-летнему гражданина Румынии Давиду-Адриану Керчо, но привела несколько иную версию событий. По этой версии, Керчо еще в августе 2024 года был в Сочи в качестве туриста и неким образом получил информацию о вооружении и размещении одной из дислоцированных в городе воинских частей, - но только в ноябре 2024 года “из убеждений” передал ее через мессенджер сотруднику украинских спецслужб, “сообщив также дополнительное описание внешних характеристик средств и ограждения”, указывается в Telegram-канале ведомства.

Давид-Адриан Керчо приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии обвинения и планах обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.