ФСБ обвинила в шпионаже задержанного в Сочи гражданина Румынии

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Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в Сочи, заявили силовики.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Служба госбезопасности Абхазии задержала гражданина Румынии Дэвида Керча, который подозревается в том, что по заданию украинской разведки планировал провести съемку военных баз и объектов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи. "Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - отмечается в релизе.

Отметим, что наказание по этой статье предусматривает наказание от десяти до двадцати лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что Краснодарский краевой суд признал виновным в сборе информации об инфраструктуре региона гражданина Украины Евгения Монастырева и приговорил его к 11 годам колонии.

Кроме того, в октябре 2024 года Верховный суд Северной Осетии приговорил гражданина Украины Евгения Конина к восьми годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже.

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