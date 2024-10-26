Гражданин Украины осужден в Северной Осетии за шпионаж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Северной Осетии приговорил гражданина Украины Евгения Конина к восьми годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже.

Приговор гражданину Украины Евгению Конину Верховный суд Северной Осетии вынес 25 октября.

По данным следствия, Конин передавал для вооруженных сил Украины географические координаты расположения военной техники вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции с фотографиями и видеодоказательствами, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Северной Осетии.

Суд признал Конина виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил гражданина Украины к 12 годам заключения по делу о шпионаже.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.