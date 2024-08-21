Гражданин Украины осужден в Кабардино-Балкарии за шпионаж

21 августа 2024, 21:02

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Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам заключения гражданина Украины по делу о шпионаже. По версии следствия и суда, осужденный передавал зарубежным спецслужбам данные о российских военных.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Нальчике гражданина Украины, который собрал и передал сотруднику службы безопасности этой страны сведения для их дальнейшего использования против безопасности России.

Гражданин Украины признан Верховным судом Кабардино-Балкарии виновным в шпионаже (статья 276 Уголовного кодекса России), сообщило управление ФСБ по республике.

"Установлено, что 45-летний иностранец собирал и передавал зарубежным спецслужбам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений министерства обороны Российской Федерации", - процитировал сообщение ФСБ "Интерфакс".

Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Приговор был вынесен 15 июля и уже вступил в законную силу. Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщила пресс-служба Верховного суда Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Суд установил, что фигурант дела был привлечен к сотрудничеству спецслужбой Украины для сбора и передачи информации о дислокации и передвижении частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территории проведения СВО", - указано в сообщении от 16 августа.

Дело поступило в суд 14 февраля, состоялись 15 заседаний суда, следует из карточки дела. Имя подсудимого и его адвоката скрыто.

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