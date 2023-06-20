ФСБ рапортовала о задержании украинского шпиона в Кабардино-Балкарии

20 июня 2023, 10:49

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В Нальчике задержан гражданин Украины, который собрал и передал сотруднику службы безопасности этой страны сведения для их дальнейшего использования против безопасности России, сообщила сегодня ФСБ.

По версии следствия, 44-летний гражданин Украины по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собрал и передал ее сотруднику сведения военного характера для их использования против безопасности России при проведении специальной военной операции (СВО).

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", – сообщила спецслужба сегодня на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж" (предусматривает до 20 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), уточняется в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня стало известно, что 35-летний житель города Терек Эрик Коноков заподозрен в госизмене. По версии следствия, он планировал выехать на территорию Украины и примкнуть к отрядам, участвующим в боях против российских военнослужащих.

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