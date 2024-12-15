RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:36, 15 декабря 2024

Гражданин Румынии задержан в Абхазии по подозрению в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба госбезопасности Абхазии задержала гражданина Румынии Дэвида Керча, который подозревается в том, что по заданию украинской разведки планировал провести съемку военных баз и объектов.

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о задержании гражданина Румынии, обвиняемого в работе на разведку Украины.

По данным ведомства, Дэвид Керч приехал в Абхазию как турист. При этом он поддерживал связь с Главным управлением разведки Украины, куда передавал данные о расположении военных объектов, пишет 14 декабря "Апсныпресс".

Керч был задержан 10 декабря в результате оперативных действий, сотрудники СГБ пресекли попытки собрать развединформацию о военных объектах. Сообщается также, что он планировал использовать для этого дрон.

На сайте СГБ Абхазии опубликовано видео, на котором Керч дает показания на английском. Он сообщил, что познакомился "с парнем, которого зовут Андрей". "Он украинец, является военнослужащим Вооруженным сил Украины. Андрей сказал мне после того, как узнал, что я нахожусь в Абхазии, что я нахожусь в опасности на территории Абхазии [...] Он сказал мне, что я должен связаться с его контактом, которого зовут Владимир - он тоже является военнослужащим Вооруженных сил Украины", сказал Керч.

После этой беседы, по его словам, с ним связался человек, которого зовут Владимир. "Он представился старшим офицером разведывательного управления Главного управления разведки Украины. Он сказал, что может безопасно вывезти меня из страны, но в обмен на это я должен буду снять ряд военных баз и ряд военных объектов на территории Абхазии. Он начал шантажировать меня", - рассказал мужчина.

На вопрос силовика, чем его шантажировали, Керч ответил: "Пока я находился на территории Великобритании, в переписке с Андреем я изъявил желание вступить в Британский легион, но спустя время я передумал".

Керч также рассказал, что в Англии он купил себе дрон, о чем знал упомянутый Андрей. "Он просил меня использовать его для съемки военных баз в Абхазии", - добавил мужчина.

Сообщается также, что в отношении гражданина Румынии Дэвида Керч-Адриан проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2023 года Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе, проживающую в селе Набакеви Гальского района, к 10,5 года лишения свободы, признав виновной в шпионаже в пользу Грузии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:57, 14 декабря 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
10:24, 14 декабря 2024
Очередь из более 1350 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"
09:28, 14 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
03:12, 14 декабря 2024
Беспилотники сбиты в Краснодарском крае
17:28, 13 декабря 2024
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
13:45, 13 декабря 2024
Родители подростка на Кубани оказались под угрозой депортации после поножовщины в школе
Все события дня
Новости
14 декабря 2024, 23:41
Аналитики оценили эффективность борьбы с майнингом в Абхазии
Траурная акция памяти жертв Латской трагедии. Гудаута, 14 декабря 2024 года. Фото из телеграм-канала АИАШАРА https://t.me/aiashara/8016
14 декабря 2024, 16:55
Жители Абхазии почтили память жертв Латской трагедии
Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию
Пенсионерка со свечой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
13 декабря 2024, 07:48
Энергокризис в Абхазии стал итогом беспечности властей
Столб электросети. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
11 декабря 2024, 17:30
Подача электричества в Абхазии в дневное время сокращена
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
15:22, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
Что происходит в Абхазии? Подготовка к "президентским выборам"
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html
13 декабря 2024, 18:20
Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии

Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Показать больше