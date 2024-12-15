Гражданин Румынии задержан в Абхазии по подозрению в шпионаже

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Служба госбезопасности Абхазии задержала гражданина Румынии Дэвида Керча, который подозревается в том, что по заданию украинской разведки планировал провести съемку военных баз и объектов.

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о задержании гражданина Румынии, обвиняемого в работе на разведку Украины.

По данным ведомства, Дэвид Керч приехал в Абхазию как турист. При этом он поддерживал связь с Главным управлением разведки Украины, куда передавал данные о расположении военных объектов, пишет 14 декабря "Апсныпресс".

Керч был задержан 10 декабря в результате оперативных действий, сотрудники СГБ пресекли попытки собрать развединформацию о военных объектах. Сообщается также, что он планировал использовать для этого дрон.

На сайте СГБ Абхазии опубликовано видео, на котором Керч дает показания на английском. Он сообщил, что познакомился "с парнем, которого зовут Андрей". "Он украинец, является военнослужащим Вооруженным сил Украины. Андрей сказал мне после того, как узнал, что я нахожусь в Абхазии, что я нахожусь в опасности на территории Абхазии [...] Он сказал мне, что я должен связаться с его контактом, которого зовут Владимир - он тоже является военнослужащим Вооруженных сил Украины", сказал Керч.

После этой беседы, по его словам, с ним связался человек, которого зовут Владимир. "Он представился старшим офицером разведывательного управления Главного управления разведки Украины. Он сказал, что может безопасно вывезти меня из страны, но в обмен на это я должен буду снять ряд военных баз и ряд военных объектов на территории Абхазии. Он начал шантажировать меня", - рассказал мужчина.

На вопрос силовика, чем его шантажировали, Керч ответил: "Пока я находился на территории Великобритании, в переписке с Андреем я изъявил желание вступить в Британский легион, но спустя время я передумал".

Керч также рассказал, что в Англии он купил себе дрон, о чем знал упомянутый Андрей. "Он просил меня использовать его для съемки военных баз в Абхазии", - добавил мужчина.

Сообщается также, что в отношении гражданина Румынии Дэвида Керч-Адриан проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2023 года Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе, проживающую в селе Набакеви Гальского района, к 10,5 года лишения свободы, признав виновной в шпионаже в пользу Грузии.

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