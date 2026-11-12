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11:09, 12 ноября 2026

Жильцы сочинской многоэтажки сочли отпиской ответ об обустройстве укрытия

Укрытие. Фото: https://kuban24.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники мэрии Сочи отвергли обвинение жильцов в фальсификации фотоотчета об их подвале.

Как писал "Кавказский узел", сочинские чиновники отказались оборудовать укрытие в подвале пятиэтажки, сославшись на его несоответствие стандартам, но других вариантов защиты от беспилотников не предлагают, пожаловались жильцы в обращениях в СКР и прокуратуру. На отсутствие доступных убежищ указали жители и других районов Сочи. Позднее дильцы дома заявили, что чиновники, публикуя отчет о состоянии подвального помещения, использовали нейросети для обработки фотографии в мессенджере Max.

Более 200 жильцов 70-квартирной пятиэтажки № 11 по улице Лесной рассказали в августе, что уже около 10 лет подвал дома затоплен канализационными стоками. К проблеме антисанитарии добавилась и проблема отсутствия возможности спрятаться от атак БПЛА в этом подвале, который залит отходами.

Вчера, 11 ноября жители пятиэтажки на улице Лесной в Сочи получили по почте ответ от управления интернет-коммуникаций администрации города, датированный 3 ноября. Ответ пришел на коллективное обращение от 26 октября по поводу публикации чиновниками фотоотчета об обследовании подвала МКД. В ответе говорится, что оснований считать фотографии и текст публикации недостоверными нет, а обработка снимка была направлена на улучшение его качества «для повышения уровня благоприятного и удобного знакомства с информацией о деятельности администрации. Документ был подписан начальником управления интернет-коммуникаций администрации Сочи Яном Зарембой. В качестве исполнителя указана Надежда Тюняева.

При этом давший ответ чиновник также сообщил, что «указанное фото было незамедлительно заменено на исходное в публикации при получении сигнала от одного из участников чата, как один из методов оперативного реагирования на сигналы от граждан.

В ответе говорится, что ранее департамент городского хозяйства провёл проверку управляющей компании в связи с ненадлежащим содержанием подвального помещения. Согласно документу, во время проверки управляющая компания провела мероприятия по устранению выявленных нарушений, после чего ей было объявлено предостережение. При этом администрация не указала в ответе дату проверки, конкретный перечень выявленных нарушений, содержание предостережения и результаты последующего контроля за выполнением требований. Вместо этого жителям напомнили, что подвалы, относящиеся к общему имуществу собственников, должны содержаться управляющей организацией, и рекомендовали при бездействии УК направлять претензии, обращаться в департамент городского хозяйства или использовать платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

«В ответе подтверждается, что сотрудники управления использовали специальный функционал редактирования фотографии, однако утверждается, что он применялся исключительно для улучшения качества изображения в условиях недостаточного освещения. Однако, ни слова не сказано о том, для чего на отредактированном фото «выкрашены» стены и создана иллюзия отремонтированного помещения, в то время, когда стены ошарпаны и помещение аварийное, о чем мы и жаловались в разные инстанции», - сказал один из жителей дома, Олег, корреспонденту «Кавказского узла». 

 «При применении специального функционала при редактировании фото для частичного улучшения его качества ... не сообщает им новых свойств», - говорится в ответе мэрии Сочи.

«Как же не сообщает новых свойств, когда на реальном фото помещение аварийное, а на отредактированном отремонтированное? Возникает вопрос для чего тогда если они правы они сразу убрали фальшивое фото?», -задался вопросом Олег.

 Елена, которая по просьбе жильцов отправляла жалобы, отмечает, что по словам ее соседей, «ответ администрации не разрешил возникшие вопросы, а фактически свёл их претензии к несогласию с оформлением публикации»

«Жильцы, прочитав этот ответ, обратили внимание, что чиновники подтвердили факт редактирования фотографии, однако не представили пояснений, для чего они превратили в своем отчете аварийное помещение в отремонтированное», -пояснила она. 

Возмущение жителей, по ее словам, вызвало то, что в ответе администрации практически не рассматривается сама проблема подвала, который, по их словам, на протяжении многих лет затапливается канализационными стоками.

«Ответ администрации не содержит сведений о том, устранена ли причина многолетнего затопления подвала и приведено ли помещение в надлежащее санитарное и техническое состояние и вообще непонятно для чего они приходили к нам? Наверное, чтобы сфотографироваться в аварийном помещении и затем отчитаться что все у нас хорошо путем дорисовки вымышленного ремонта? Нам прислали целое полотно текста на 6 листах, и не в одной строчке нет ответа на наш единственный вопрос: на каком основании комиссия выставила фото с (несуществующим) ремонтом помещения нашего дома?», -сказала Елена.

Юрист, практикующая решение вопросов ЖКХ, Елена Павлова сослалась на статью 10 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», где сказано, что «органы власти обязаны обеспечивать объективное и всестороннее рассмотрение обращений, а также давать письменный ответ по существу поставленных вопросов».

«В данном случае администрация не ответила по существу жителям, которые спрашивали на каком основании в фотоотчете посещения с комиссией их дома была создана искусственно фотография, создающая отремонтированный вид помещения, которое таковым не является», -отметила юрист.
Юрист считает, что сейчас у жителей на основе полученного документа, есть возможность поставить перед главой города более конкретные вопросы, например, предоставить документы о технической пригодности подвала. «Если администрация считает помещение непригодным для укрытия, необходимо запросить акт обследования и заключение с указанием конкретных причин», - отметила Павлова. 

Юрист так же рекомендует обратиться в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края и поставить вопрос о фактическом состоянии подвала, длительном затоплении канализационными стоками и качестве работ управляющей компании. «Если имеются основания полагать, что в официальных документах или отчётности намеренно отражены несуществующие результаты работ, это также можно изложить в обращении в Следственный комитет. Но квалификацию действий конкретных должностных лиц должны устанавливать компетентные органы, а не сами заявители», -отметила юрист.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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