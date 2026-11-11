×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:49, 11 ноября 2026

Жилая пятиэтажка получила повреждения при атаке дронов на Адыгею

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района обломки сбитого дрона упали на крышу пятиэтажного многоквартирного дома.

По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Тахтамукайский район подвергся атаке дронов сегодня ночью.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли пятиэтажного дома в ауле Новая Адыгея. Огонь был оперативно ликвидирован", – написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Обошлось без погибших, пострадавших и разрушений. Администрация создает рабочую комиссию, которая сегодня совершит поквартирный обход, чтобы выявить поврежденные квартиры и оценить степень ущерба. Кровля многоквартирного дома будет восстановлена в сжатые сроки, отметил глава республики.

"Кавказский узел" также писал, что Адыгея регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 4 ноября на территории логистического центра Ozon в Адыгейске произошел пожар, персонал был эвакуирован. 24 августа после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon в Тахтамукайском районе. 21 января в ауле Новая Адыгея при атаке беспилотников был поврежден многоквартирный дом, ранения получили 13 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Осужденные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Два заключенных колонии в Адыгее осуждены за экстремизм

Суд признал двух жителей Кубани, отбывающих наказание в колонии на территории Адыгеи, виновными в участии в экстремистской организации и организации незаконных азартных игр.

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Кассационный суд оставил в силе приговор бывшей кубанской судье Ирине Дадаш

Утвержден приговор бывшей судье Белореченского районного суда Ирине Дадаш, которая была осуждена на шесть лет колонии за особо крупное мошенничество.

Дело об убийстве по мотиву кровной мести. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Юристы указали на последствия смягчения наказания за кровную месть

Убийства по мотиву кровной мести следует квалифицировать как совершённые из личной неприязни, поскольку отдельная норма Уголовного кодекса создаёт неравенство перед законом. Если кровную месть исключить из числа квалифицирующих признаков, то это будет способствовать распространению самосуда, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Скорая помощь. Фото Никиты Быкова, Юга.ру Житель Адыгеи ранен в ходе атаки беспилотников

В Тахтамукайском районе местный житель получил ранения из-за падения обломков беспилотника, повреждения получили три дома, склад и линия электропередачи.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670 Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч

Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Задержание. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Житель Адыгеи заподозрен в подготовке теракта

ФСБ объявила жителя аула Новая Адыгея причастным к подготовке теракта в торговом центре "МЕГА Адыгея-Кубань". Об уголовном деле против его знакомого силовики сообщали еще восемь месяцев назад.

Темы дня
Люди в лифте во время падения. 8 августа 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260808/lift-2109785152.html Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с неисправными лифтами

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Ростовская область подвергалась массированной атаке дронов

Взрыв на складе с пиротехникой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Продлен арест фигурантам дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Милиция изымает оборудование для майнинга. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Власти Абхазии не смогли победить нелегальный майнинг

Персоналии
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:48, 11 ноября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
07:00, 11 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Адыге-Хабльского района
22:45, 10 ноября 2026
Названо имя убитого военного из Северной Осетии
20:16, 10 ноября 2026
Чиновник в Дагестане отправлен под суд из-за гибели женщины при оползне
15:21, 10 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО разведчика из Карачаево-Черкесии
06:44, 10 ноября 2026
Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше