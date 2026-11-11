Жилая пятиэтажка получила повреждения при атаке дронов на Адыгею

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В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района обломки сбитого дрона упали на крышу пятиэтажного многоквартирного дома.

По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Тахтамукайский район подвергся атаке дронов сегодня ночью.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли пятиэтажного дома в ауле Новая Адыгея. Огонь был оперативно ликвидирован", – написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Обошлось без погибших, пострадавших и разрушений. Администрация создает рабочую комиссию, которая сегодня совершит поквартирный обход, чтобы выявить поврежденные квартиры и оценить степень ущерба. Кровля многоквартирного дома будет восстановлена в сжатые сроки, отметил глава республики.

"Кавказский узел" также писал, что Адыгея регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 4 ноября на территории логистического центра Ozon в Адыгейске произошел пожар, персонал был эвакуирован. 24 августа после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon в Тахтамукайском районе. 21 января в ауле Новая Адыгея при атаке беспилотников был поврежден многоквартирный дом, ранения получили 13 человек.