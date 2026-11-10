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08:40, 10 ноября 2026

Жители Чечни указали властям на рост цен и проблемы с медициной

Грозный. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/165008/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты проверили продавцов БАДов, проконтролировав условия хранения их продукции и наличие обязательной маркировки, рапортовали власти. Жители Чечни, комментируя этот отчет в соцсети, указали на наличие более существенных проблем: рост цен на продукты и коммунальные услуги, платную медицинскую помощь, которая, по их словам, не всегда оказывается должным образом, и бесконтрольную продажу снюса несовершеннолетним.

По данным специальной комиссии с участием представителей Минздрава Чечни, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и местных властей, в Грозном прошли проверки торговых точек, реализующих биологически активные добавки (БАДы). Специалисты проверили соблюдение требований к продаже этой продукции, в том числе условия ее хранения и наличие обязательной маркировки.

Проверки организованы для обеспечения безопасности потребителей и контроля за соблюдением правил торговли БАДами, сообщила ЧГТРК "Грозный".

О проверках также сообщил 9 ноября Instagram*-паблик chp_checchnya. Жители Чечни, комментируя эту инициативу властей, обратили внимание на другие проблемы республики, в том числе рост стоимости жизни, доступность медицинской помощи и недостаточный контроль за торговлей. На 08.40 мск 10 ноября этот пост в Instagram*-паблике "chp_checchnya", на который подписаны около 1,1 млн пользователей, набрал 280 отметок "Нравится" и 46 комментариев.

Одна из жительниц Чечни поддержала инициативу, указав на недостаточный контроль за торговлей, а другие подняли вопросы, не связанные непосредственно с продажей БАДов. "Вот молодцы! А то реально ну никто и ничто не проверяет. Поддерживаю", – написала megni888.

"А что делать если врачи не помогают только деньги берут. Даже родить нельзя без денег как будто иностранцы", – пожаловалась kizeibat99.

Скепсис по поводу проверок выразил arturius799, указав на рост стоимости жизни в республике. "Да не утруждайте себя проверками, скоро из-за повышения цен на ЖКХ и повышения цен на продукты питания, у людей на покупку БАДов денег не будет", – сыронизировал он.

Еще одна участница обсуждения обратила внимание на предполагаемую продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. "На Беркате автостанция горы снюса женщины продают, это кто-нибудь видит? Или это разрешено? И продают кстати детям", – указала di_sau_.

"Кавказский узел" также писал, что жители Чечни регулярно жалуются на проблемы в различных сферах, в том числе – на перебои электроснабжения. Так, 9 ноября жители республики, обсуждая очередные графики отключений электроэнергии в соцсети, пожаловались на постоянное отсутствие света, в том числе в населенных пунктах, не включенных энергетиками в графики. На 7 и 9 ноября были запланированы отключения продолжительностью до восьми часов в Грозном и нескольких районах Чечни. При этом еще летом жители рассказывали, что электричество отключали вне официальных графиков. В некоторых домах вместе со светом отключалась вода, переставали работать лифты и интернет.

12 марта жители Чечни сообщили о продолжающемся росте цен на продукты, несмотря на обещания властей контролировать ситуацию на рынках и в магазинах перед Ураза-байрамом. По словам опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей, за несколько недель заметно подорожали мясо, молочные продукты, фрукты и другие товары. Так, одна из жительниц рассказала, что килограмм говядины вырос в цене с 680–700 до 780 рублей, а курица стоимостью 550–580 рублей стала продаваться за 650 рублей. Пенсионеры и другие малообеспеченные жители отметили, что из-за подорожания им приходится экономить даже на привычных продуктах.

26 июля 2025 года жители Чечни пожаловались на проблемы с водоснабжением в условиях летней жары. В частности, жители станицы Петропавловской рассказали, что испытывают нехватку воды на протяжении примерно 20 лет, хотя населенный пункт расположен всего в десяти километрах от Грозного. По словам сельчан, при температуре около 37 градусов им приходилось покупать воду, одновременно сталкиваясь с отключениями электричества. Они утверждали, что неоднократно обращались к чиновникам, но проблема оставалась нерешенной.

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Автор: "Кавказский узел"

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