Жители Чечни посетовали на непрестанный рост цен перед Ураза-байрамом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на рынке и в магазинах растут и будут еще выше непосредственно перед Ураза-байрамом, рассказали жители Чечни, указав, что среди наиболее подорожавших продуктов - мясо, молочные продукты, фрукты. Столь масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли. Несмотря на отчеты чиновников о рейдах в магазинах и на рынках цены в Чечне в месяц Рамадан только растут, указали пользователи сети.

Рост цен на продукты в Чечне продолжается

Обещание жестких мер за рост цен в Рамадан в Чечне не повлияло на рынок, рассказали жители республики корреспонденту «Кавказского узла». Несмотря на эти обещания, цены на продукты подорожали.

«Цены растут на все. Мякоть говядины сейчас 780 рублей за кило, хотя еще в феврале была 680-700 рублей. Баранина подскочила до 650 рублей, раньше брала за 550-580. Курица около 3 кг стоит 650 рублей, раньше такую же можно было взять за 550-580. Домашние яйца десяток сейчас 150 рублей, было 130», - рассказала 42-летняя учительница Асия.

После всех обещаний властей о жестких мерах цены не снизились.

«Наоборот, продолжают расти. Я пыталась заранее закупиться, в начале марта купила рис, муку, масло, сахар, консервы по старым ценам. Но все равно придется докупать свежее мясо, овощи, фрукты перед самым праздником. В Дагестан за продуктами не поеду. Горячую линию не пробовала, бесполезно, все равно ничего не изменится», - отметила она.

По словам 35-летнего Руслана, работающего таксистом, больше всего выросли цены на мясо и молочные продукты.

"Фарш говяжий сейчас 650 рублей за кг, был 550-570. Мясо в целом на 50-100 рублей подорожало. Сыр сулугуни подскочил до 700 рублей, обычный сыр 500. Пару недель назад на 100 рублей дешевле было, если не ошибаюсь. Фрукты тоже выросли. Апельсины 150 рублей за кило, а было 100-120, мандарины 180, было 130-150 максимум, бананы сейчас 150, гранаты 200. Ни один продукт не подешевел», - пожаловался он корреспонденту "Кавказского узла».

Основное придется брать перед праздником по высоким ценам

Руслан знал, что продукты подорожают, но заранее закупаться не смог.

«Семья большая, трое детей, все съедается быстро. Основное придется брать перед праздником по высоким ценам. Иногда закупаюсь в соседних регионах, если еду туда по заказу. Но сказать, что там сильно дешевле, не могу. Что-то дешевле, что-то дороже», - отметил он.

28-летняя Зарема тоже отмечает, что цены на продукты повысились.

«Ни на что цены не снизились, хотя по телевизору постоянно показывают рейды и проверки. Я работаю в торговле, вижу, как наши поставщики поднимают цены каждую неделю, говорят, что у оптовиков все дорожает. В конце февраля заморозила мясо, пока оно было дешевле. Но свежие овощи, зелень, фрукты придется покупать перед праздником, и это будет дорого», - рассказала она.

По ее словам, это период, когда люди покупают больше и спрос на все продукты растет.

«Я никого не виню, сама в сфере торговли. Продавцы хотят немного заработать в этот период. Никто и ничего не может регулировать цены», - уверена она.

На "дорогие" продукты цены выросли меньше, а на "дешевые", которые покупают бедные, подскочили сильнее

63-летний Магомед особенно заметил подорожание субпродуктов и овощей, потому что на пенсии, приходится экономить. "Язык говяжий сейчас 500 рублей за кило, раньше был 400. Сердце и печень по 250 рублей, было 180-200. Я часто их покупал, потому что дешевле мяса, но теперь и они подорожали. Черемша неочищенная тоже подорожала - 400 рублей. Жена любит, но теперь реже покупаем. Виноград 250 рублей за кило вместо 180-200, груши 250 вместо 180-200. Это то, что я всегда покупаю и цены всегда спрашиваю перед покупкой», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его наблюдениям, подорожало то, что стоило не так дорого.

«На "дорогие" продукты цены выросли меньше, а на "дешевые", которые покупают бедные, подскочили сильнее. Жаловаться ни на кого я не буду. Они все прекрасно знают и если закрывают на это глаза, то так и надо. Просто пусть пенсии тоже поднимают перед праздниками. Вот и все», - отметил он.

Экономисты исключили влияние роста НДС на подорожание продуктов

Повышение цен в Рамадан это результат желания заработать побольше, уверен московский экономист Сергей Жаворонков.

«Думаю, что можно говорить про даже не спрос, а желание заработать - аналогично тому, как повышаются цены скажем, перед Новым годом поводы разные, но механизм поведения бизнеса один и тот же», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, повышение НДС с 20% до 22% с 1 января не объясняет рост цен.

«НДС повысился с 1 января, так почему же цены растут сейчас? На календаре 12 марта», - указал он.

Повышение цен в Рамадан - это классический пример сезонного ажиотажного спроса, объясняет экономист, пожелавший остаться неназванным.

«Потребление продуктов питания в месяц Рамадан резко возрастает из-за культурной традиции. Праздник требует значительных закупок мяса, сладостей, фруктов. Спрос растет по сравнению с обычными месяцами, что создает объективные условия для роста цен. Что касается того, кто поднимает цены, то это комплексная проблема на всех уровнях цепочки поставок. Оптовые поставщики поднимают цены первыми, зная о предстоящем всплеске спроса. Розничные предприниматели добавляют свою маржу, мотивируя это "подорожанием у оптовиков". Винить только одну сторону неправильно. Вся цепочка участвует в ценообразовании, используя высокий спрос для максимизации прибыли», - сказал он «Кавказскому узлу».

По мнению экономиста, повышение НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года нельзя считать главным фактором роста цен именно в Рамадан.

«Математически повышение НДС на 2 процентных пункта добавляет к конечной цене примерно 1,7% . То есть если продукт стоил 100 рублей с НДС 20%, то с НДС 22% он должен стоить около 101,7 рубля. Это не объясняет рост цен, который мы наблюдаем в Рамадан. НДС служит лишь дополнительным фактором и удобным оправданием для продавцов», - подчеркнул он.