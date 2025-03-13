Жители Чечни пожаловались на рост цен перед Ураза-байрамом

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В Чечне перед Ураза-байрамом выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля 2023 года Рамзан Кадыров призвал продавцов в Чечне не завышать цены на товары перед Ураза-байрамом, а предпринимателей, которые это делают, сравнил с торговцами наркотиками. Жители Чечни рассказали, что цены на ряд привозных продуктов в преддверии Ураза-байрама растут, несмотря на заявление Кадырова. Муниципальные власти в Чечне тогда сообщили о рейдах для выявления случаев завышения цен на продукты в преддверии праздника. Рост цен в Чечне перед Ураза-байрамом привел к значительному увеличению затрат на праздничный стол и подарки, сообщили местные жители. Они ощутили, что резко выросли цены на мясо, овощи и фрукты.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам состоится 30 марта.

Рустам, житель небольшого села Шелковского района, рассказал о том, как покупал продукты в преддверии Ураза-байрама. Он называет себя пенсионером с большим стажем. И хотя Рустам, если верить паспортным данным, уже перешагнул восьмой десяток, он в своей большой семье считается самым опытным водителем, учит верховой езде двух старших внуков, любит рыбачить на Тереке и охотно сел за руль «Нивы», когда, по просьбе домашних нужно было поехать за продуктами, чтобы затовариться к Ураза-байраму. Но цены удивили его. "Когда узнал, какие цены на продукты на нашем рынке и в магазинах – сначала думал, что ослышался: за какие-то полтора-два месяца цены подскочили на 80-100 рублей, а в некоторых случаях – на двести с лишним. Черемша нечищенная стоит тысячу рублей, куры по 800 рублей, яйца по 150 рублей десяток, и говорят, что перед самым праздником цены еще больше поднимутся. А еще на праздничный стол нужны апельсины, мандарины, конфеты, подарки всем, особенно детворе. У меня внуков-правнуков два десятка, а еще в гости будут приходить с детьми, им тоже нужно что-то подарить. Стали считать – а нулей все больше. Решил ехать в Кизляр, это совсем рядом с нашим селом, к тому же говорят, там цены хоть и выросли, но не так сильно", - рассказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

В поездку он взял двух внучек, жена Рустама вручила ему большой список и рано утром, чтобы попасть сначала на рынок, поехали в Дагестан. "Цены и на рынке, и в магазинах были ниже, чем у нас. Поскольку, мы брали все в большом количестве, нам делали хоть небольшую, но скидку. К четырем часам мы поехали домой", - продолжил он.

Когда на блокпосту ему сделали знак остановиться и припарковаться на обочине, он подчинился. "Старший по званию полицейский спросил, что везем, приказал открыть багажник. Увидев там несколько коробок, в которых рядами были уложены домашние куры, вздохнул и сказал, что кур, а возможно и яйца, придется конфисковать. Он пояснил, что приобретя все это, я нарушил какое-то постановление о поддержке местного предпринимательства", - рассказал Рустам.

По его словам, он сначала опешил, хотя слышал по местному ТВ, что мол, каждый житель Чечни должен быть патриотом республики и для того, чтобы поддержать местных предпринимателей, покупать местную продукцию, а не обогащать соседних фермеров. "Начал уговаривать полицейских , чтобы отпустил нас. Они ни в какую не соглашаются, говорят, что у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений. Тогда я вытащил из кармана ветеранскую книжечку, говорю, смотрите, сколько мне лет. Говорю, вас никого еще на свете не было, когда я на каникулах в этих степях чабановал. Если вы местные, то может ваши родные покупали баранов из нашей отары, жаркое себе готовили. Они помолчали, потом старший говорит: "Езжайте домой. Если что, вы нас не видели", - рассказал Рустам.

По его словам, одна из его внучек вытащила из пакета ананас, побежала к полицейским и отдала фрукт старшему. "Велели купить для красоты. А он колючий, и никакой красоты не было. Зато им приятно", - сказала она после возвращения.

У Ислама, жителя селения Бено-Юрт Надтеречного района, прошлогодняя поездка перед Ураза-байрамом за продуктами на рынок Хасавюрта не была такой удачной, как у Рустама. "На Герзельском блокпосту меня остановили сотрудники ППС МВД Чечни, потребовали открыть багажник и без всяких разговоров вытащили два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц Жена стала кричать, что это нарушение закона, что она сейчас позвонит на «горячую линию», что пойдет куда-то, подаст в суд… Я же не стал спорить, ибо понимал, что сопротивление и скандал ни к чему хорошему не приведут, а будет еще хуже", - рассказал он.

По его словам, ему удалось успокоить жену. "Дежурившие на посту сотрудники правоохранительных органов дали мне какой-то клочок бумаги с синей печатью и пожелали впредь думать о том, как поддержать местных предпринимателей", - рассказал Ислам о прошлогодней поездке.

В этом году Ислам отправился в Ставропольский край, где в станице Курской живут несколько семей земляков и казаки, которые занимаются бизнесом. Он рассказал им, как силовики "вынудили оказать поддержку местным предпринимателям". Один из жителей станицы, Сергей, предложил приобрести продукты в их станице, а домой вернуться через село Алпатово. "Приедешь за день-два, закажешь все, что тебе надо, от Бено-Юрта до Курской от силы полтора часа езды, чуть больше сотни километров. От нас до Алпатово расстояние такое же. Помню, еще до чеченских войн мы ездили за вином и спиртом на Алпатовский винзавод. Там виноделы были парни из Грузии, дорога, правда, не очень, но ты же не хрусталь везти будешь", - говорил Сергей.

Как рассказал Ислам, ехать решили вдвоем с деверем, составили список: кому что нужно и сколько, вплоть для подарков. "Отвезли список, подсчитали, сколько в итоге уйдет на все денег. Экономия получалась приличная, где-то около десяти тысяч. К примеру, у нас куры домашние 800 рублей, а в Курской 400 рублей, яйца домашние у нас один десяток – 200 рублей, у казаков лоток 30 штук - 200 рублей, в Чечне домашняя сметана банка семисотка – 400 рублей, в Курской - 200. В заказе были овощи и фрукты, зелень для салатов и для приготовления первых блюд и все это в ценах, ниже тех, которые установлены в эти дни в Чечне. Чтобы не портились продукты, месяц назад купил морозильную камеру «Атлант», чтобы хранить там продукты" - рассказал Ислам.

11 марта они с деверем выехали в Курскую, там их ждали. "Мы проверили каждый пакет, две девушки - продавщицы ловко упаковывали продукты и укладывали их в коробки, где были мешочки с сухим льдом. Все было сделано по высшему классу. Загрузились, выехали через Алпатово. Блокпостов не было, нас никто не останавливал и в 17 часов мы были дома", - сказал Ислам.

Тамара Исаева в одну из станиц Наурского района приехала три года назад. До этого жила в поселке Ярославской области, куда выехала в разгар первой чеченской войны. Вернувшись с семьей в Чечню, обосновалась в Науре, стала заниматься, как она говорит, малым животноводством. "У меня ферма, 25 козлов. Это и молочные продукты, и шерсть", - отметила она.

По ее словам, к Ураза-байраму семья готовится "без фанатизма". "Мы не бедствуем, наш бизнес прибыль приносит, но закупать продукты килограммами, накрывать праздничные столы, "чтобы не хуже, чем у людей", не буду. Каждая хозяйка, готовясь к такому празднику, приблизительно знает, сколько у нее будет гостей. И зачем готовить на всякий случай побольше? Чтобы после окончания праздника все, что протухло и прокисло отправить на помойку? И это при том, что за каждый продукт приходится переплачивать кратно. Я знаю, есть большие многодетные семьи, где мясные блюда готовят раз в неделю. Они не вегетарианцы, просто живут на грани нищеты. А чтобы стол на Ураза-байрам был накрыт как у всех, для покупки продуктов берут кредит", - возмущается Тамара.

Она помнит свое п детство, когда перед Ураза-байрамом приходилось несколько дней готовить, жарить, печь накрывать столы, а потом, встретив и угостив первых гостей, обычно, родственников, сидеть в ожидании гостей, которые могут прийти, а могут пройти мимо, при этом детям не позволялось есть манты или же торт – а вдруг кто-то сейчас придет в гости? "Поздно вечером был ужин, но чувство голода притупилось, есть уже не хотелось, от усталости все валились с ног. А утром все салаты были несъедобны, торт был с кислинкой, а манты заветрились и были невкусными", - вспоминает Тамара.

По ее наблюдениям, каждый год повторяется одна и та же картина: перед всеми праздниками цены на продукты «взлетают» , раньше на 30-50 рублей, в этом году к реальной цене приплюсовывается еще сотня, а то и две, как на домашние куры. "При этом доходы у населения, вернее сказать, у подавляющей части населения, не растут. Кроме как «накрыть столы» родителям нужно так раскидать свой семейный бюджет, чтобы хватило на белье дочкам, на кроссовки сыну, на лекарство бабушке. В резком скачке цен в канун праздников население обвиняет продавцов, продавцы считают, что виноваты поставщики, ну а поставщики разводят руками, чиновники тоже уходят в сторону, только констатируя сам факт повышения цен. В конечном итоге мы имеем высокие цены на продукты питания, но не знаем, кто же в этом виноват. Чиновники прекрасно знают о бедственном положении определенной части нашего населения. Однако ничего не предпринимают", - констатирует Тамара Исаева.

Как признал сотрудник Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике цены на социально значимые товары и продукты питания в республике действительно повысились. Он указал, что жители республики могут сигнализировать руководству ФАС по ЧР по «горячей линии» о конкретных нарушениях и антимонопольный орган обязуется реагировать на такие сообщения и проводить надзорные проверки в случае слишком резкого и необоснованного роста цен.

В то же время вопрос "Кавказского узла", как реагирует ФАС по Чечне на резкий рост цен на продукты конкретно в дни Рамадана, остался без ответа.

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