×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:57, 30 октября 2026

Награждение Батукаева напомнило о сомнительных обстоятельствах его жизни и смерти

Зелимхан Батукаев дает интервью ЧГТРК "Грозный" 14 февраля 2025 года. Кадр видео groznytv / Instagram**

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Командир одного из батальонов спецназа "Ахмат", бывший участник ЧВК "Вагнер" Зелимхан Батукаев посмертно объявлен Героем России. Медаль его матери передали в Грозном. 

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля 2025 года командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил о смерти Зелимхана Батукаева с позывным "Шустрый". Батукаев, командовавший одним из батальонов спецназа "Ахмат", умер, по словам Алаудинова, "при выполнении боевой задачи" от кровоизлияния в мозг после трех дней без сна. При этом оппозиционные чеченские Telegram-каналы указывали, что в момент смерти Батукаев находился в отпуске в Чечне. Отделение фонда "Защитники Отечества" по Чечне 3 марта 2025 года информировало о его посмертном награждении. 

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил командира батальона спецназа "Ахмат" Зелимхана Батукаева званием Героя Российской Федерации. Медаль "Золотая Звезда" Героя России 28 октября была торжественно передана его матери в Грозном, сообщил в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. 

Награду Таус Батукаевой передавал глава правительства Чечни Магомед Даудов, он же зачитал на церемонии приветственный адрес от Рамзана Кадырова. Текст подчеркивает боевые заслуги старшего лейтенанта Батукаева, создает впечатление, что тот погиб непосредственно в бою; неоднократно упоминается некий его "подвиг", хотя не уточняется, в чем конкретно он состоял. 

Попал на фронт из колонии

Зелимхан Батукаев оказался в зоне боевых действий как наемник ЧВК "Вагнер" – его завербовали в колонии, куда он попал в 2016 году. Батукаев тогда был приговорен к 19 годам строгого режима за разбойное нападение, убийство и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. 

"Вместе с Автурханом Хабибулаевым и Артуром Берсанукаевым он напал на водителя такси, который согласился отвезти их из Краснодара в Кропоткин. Батукаев и Хабибулаев душили водителя шнуром и руками, а Берсанукаев нанес ему не менее 13 ударов ножом. Машину убитого продали в Чечне”, – отмечает проект "Агентство"*. 

До приговора по этому делу, в 2011 году, он был осужден по делу о незаконном обороте оружия. В прошлом Зелимхан Батукаев воевал в Чечне против российских федеральных сил. 

Один из чеченских оппозиционных каналов утверждал, что "Шустрый" употреблял наркотики и предположительной причиной его смерти во время отпуска в Чечне стала передозировка. 

Чеченский блогер и критик властей республики Тумсо Абдурахманов* после смерти Батукаева напомнил в своем канале, что "Шустрый" грозился забрать дом у активиста чеченского оппозиционного движения. Ролик с этими угрозами на чеченском Зелимхан Батукаев опубликовал в своем Telegram-канале 28 августа 2024 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру Украинец осужден в Северной Осетии по делу о шпионаже

Суд в Северной Осетии приговорил к длительному сроку гражданина Украины, признав его виновным в слежке за военными.

Халилов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Власти Нальчика пообещали жильцам недостроенного дома сохранить электроснабжение

Жильцы многоквартирного дома на Солнечной улице в Нальчике создали инициативную группу, чтобы добиться ввода здания в эксплуатацию. Для этого им приходится своими силами доводить до готовности недостроенный объект. В аналогичной ситуации оказались дольщики других ЖК Андзора Халилова.

Суд обязал администрацию Дербента предоставить квартиру сироте

Администрация Дербента обязана предоставить вне очереди квартиру выпускнице детского дома, которая уже десять лет стоит на учете как нуждающаяся в жилье, постановил суд.

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла". Обвинение запросило условный срок для чеченских силовиков по делу Кардашова

На заседании суда в Чечне прокурор попросил приговорить бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова к условному наказанию за незаконное задержание аптекаря из Хасавюрта Алексея Кардашова. Мать Кардашова намерена обжаловать приговор, если наказание будет условным.

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Житель Ставрополья получил срок за экстремистские татуировки

Суд в Ставропольском крае назначил реальный срок заключения жителю хутора Водного, признав его виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации. 

Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Родные жертв "Норд-Оста" поделились воспоминаниями в 24-ю годовщину теракта

Родственники погибших при теракте на Дубровке рассказали о пережитой утрате и продолжающихся попытках выяснить обстоятельства гибели близких. В 24-ю годовщину трагедии пострадавшие и родные жертв собрались у Театрального центра в Москве, где возложили цветы, зажгли лампады и почтили память погибших.

Темы дня
Полад Асланов. Фото: https://novator.az/2022/01/25/polad-aslanov-təkid-edir/ Супруге Полада Асланова отказано во встрече с ним

Никол Пашинян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/nikol-pashinyan-ukazal-na-problemy-eaes Пашинян призвал к осторожности в высказываниях о России

Участник акции. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=sK2AM1QU2RE Акции ко дню памяти жертв репрессий анонсированы в Армении и Грузии

Элене Хоштария. Фото: Грузия-Информ https://www.newsgeorgia.ge Элене Хоштария доставлена из тюрьмы в тбилисскую клинику

Персоналии
Ахмед Дудаев. Фото https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/188629/.
16:12, 27 октября 2026
Дудаев Ахмед Махмудович
Сергей Меняйло. Фото https://t.me/region15_info/50205. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:55, 27 октября 2026
Меняйло Сергей Иванович
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
15:39, 27 октября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
01:56, 30 октября 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
21:08, 29 октября 2026
Дагестанец осужден за публичное оправдание терроризма
20:34, 29 октября 2026
Пенсионерка из Ростовской области заподозрена в финансировании терроризма
19:17, 29 октября 2026
Дело жителя Карачаево-Черкесии о финансировании терроризма передано в суд
17:53, 29 октября 2026
1
 Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО
12:56, 29 октября 2026
Восстановлено водоснабжение четырех сёл в Дагестане
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше