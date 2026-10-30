Награждение Батукаева напомнило о сомнительных обстоятельствах его жизни и смерти

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Командир одного из батальонов спецназа "Ахмат", бывший участник ЧВК "Вагнер" Зелимхан Батукаев посмертно объявлен Героем России. Медаль его матери передали в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля 2025 года командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил о смерти Зелимхана Батукаева с позывным "Шустрый". Батукаев, командовавший одним из батальонов спецназа "Ахмат", умер, по словам Алаудинова, "при выполнении боевой задачи" от кровоизлияния в мозг после трех дней без сна. При этом оппозиционные чеченские Telegram-каналы указывали, что в момент смерти Батукаев находился в отпуске в Чечне. Отделение фонда "Защитники Отечества" по Чечне 3 марта 2025 года информировало о его посмертном награждении.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил командира батальона спецназа "Ахмат" Зелимхана Батукаева званием Героя Российской Федерации. Медаль "Золотая Звезда" Героя России 28 октября была торжественно передана его матери в Грозном, сообщил в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Награду Таус Батукаевой передавал глава правительства Чечни Магомед Даудов, он же зачитал на церемонии приветственный адрес от Рамзана Кадырова. Текст подчеркивает боевые заслуги старшего лейтенанта Батукаева, создает впечатление, что тот погиб непосредственно в бою; неоднократно упоминается некий его "подвиг", хотя не уточняется, в чем конкретно он состоял.

Попал на фронт из колонии

Зелимхан Батукаев оказался в зоне боевых действий как наемник ЧВК "Вагнер" – его завербовали в колонии, куда он попал в 2016 году. Батукаев тогда был приговорен к 19 годам строгого режима за разбойное нападение, убийство и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

"Вместе с Автурханом Хабибулаевым и Артуром Берсанукаевым он напал на водителя такси, который согласился отвезти их из Краснодара в Кропоткин. Батукаев и Хабибулаев душили водителя шнуром и руками, а Берсанукаев нанес ему не менее 13 ударов ножом. Машину убитого продали в Чечне”, – отмечает проект "Агентство"*.

До приговора по этому делу, в 2011 году, он был осужден по делу о незаконном обороте оружия. В прошлом Зелимхан Батукаев воевал в Чечне против российских федеральных сил.

Один из чеченских оппозиционных каналов утверждал, что "Шустрый" употреблял наркотики и предположительной причиной его смерти во время отпуска в Чечне стала передозировка.

Чеченский блогер и критик властей республики Тумсо Абдурахманов* после смерти Батукаева напомнил в своем канале, что "Шустрый" грозился забрать дом у активиста чеченского оппозиционного движения. Ролик с этими угрозами на чеченском Зелимхан Батукаев опубликовал в своем Telegram-канале 28 августа 2024 года.

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