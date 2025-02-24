Алаудинов сообщил о смерти комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева

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Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый умер при выполнении боевой задачи, сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов. По его словам, причиной смерти военного стало кровоизлияние в мозг после трех дней без сна.

Как писал "Кавказский узел", сообщения об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. 17 декабря 2024 года он заявил, что из Чечни с начала военной операции на Украине отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20,4 тысячи добровольцев. В частности, об отправке одной из таких групп, бойцы которой прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе, стало известно 18 февраля.

«На рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа "Ахмат" с позывным Шустрый»,— сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир отряда генерал-лейтенант Апти Алаудинов в видео на своем Telegram-канале. Алаудинов отметил, что военнослужащий скончался 23 февраля.

В момент смерти Батукаев находился в отпуске в Чечне, сообщил 23 февраля оппозиционный чеченским властям телеграм-канал Niyso.

"Грозившийся забрать дом у активиста «Нийсо» ахматовец Зелимхан Батукаев с позывным «Шустрый» умер", - отреагировал чеченский блогер и критик властей республики Тумсо Абдурахманов* в сегодняшнем посте на собственном телеграм-канале.

Речь идет о ролике на чеченском языке, который Зелимхан Батукаев опубликовал на своем телеграм-канале 28 августа 2024 года. На этот канал по состоянию на 17.28 мск 24 февраля подписаны 11118 пользователей. Последний запись опубликована сегодня сегодня в 17.26 - это репост с канала "RT на русском" с видеокомментарием Алаудинова на смерть Бутакаева.

Отметим, что в январе 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении высшей наградой республики, орденом имени Ахмата Кадырова, младшего лейтенанта Зелимхана Батукаева. В опубликованном на сайте главы и правительства Чечни документе говорится, что Батукаев награжден "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, высокие личные показатели в служебной деятельности".

Ранее Алаудинов в октябре 2023 года сообщил, что Зелимхан Батукаев был награжден орденом Мужества.

Отметим, что в декабре 2016 года в Краснодарском крае четыре человека были осуждены за разбойное нападение, хищение и убийство таксиста. Одним из осужденных был Зелимхан Батукаев, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на пресс-служба Следственного комитета РФ. "Весной 2016 года Хабибулаев привлек Берсанукаева и Батукаева с целью похитить автомобиль. В ночь на 16 марта этого года трое обвиненных остановили такси. По дороге Хабибулаев и Батукаев начали душить водителя шнуром, а Берсанукаев нанес ему не менее 13 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. После этого соучастники преступления похитили личные вещи погибшего и автомобиль. Причиненный ущерб составил более 940 тыс. руб. Впоследствии автомобиль был продан в Чеченской Республике. Преступники были задержаны 24 марта в Краснодаре", - говорилось в сообщении.

Позднее, 9 июня 2023 года, телеграм-канал Niyso сообщил, что Зелимхан Батукаев, бывший участник вооруженного подполья, оказался в рядах российских сил на Украине после того, как был освобожден из тюремного заключения за убийство таксиста в Краснодаре.

Отметим, что добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, 14 января пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. В Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей, считают правозащитники. Удержание добровольцев, желающих заключить контракт, в Чечне и принуждение к заключению контрактов типичны для республики, но и власти других регионов используют давление для пополнения боевых частей, считают аналитики.

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