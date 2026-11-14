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22:01, 14 ноября 2026

Двалишвили после победы в Абу-Даби попросил освободить Нурмагомедова

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Грузинский боец Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой отпустить всех арестованных за драку.

Как писал "Кавказский узел", суд в Абу-Даби приговорил российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова к шести месяцам заключения и штрафу, такое же наказание получил и еще ряд участников конфликта. Грузинский боец Мераб Двалишвили приговорен к штрафу. Менеджер дагестанского бойца извинился за его действия.

В Абу-Даби задержаны боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов и другие участники драки с экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили. По законам ОАЭ Нурмагомедову грозит до года лишения свободы. 

Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой отпустить всех арестованных за драку с участием Усмана и Умара Нурмагомедовых.

"Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста", — приводит его слова ТАСС.

Обращение было сделано после того как на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби Мераб Двалишвили победил бразильца Марлона Мораеса, передает Tbilisi Life.

Напомним, Усман Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. В ноябре 2023 года он был отстранен от боев по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Усмана Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом был аннулирован.

Временная дисквалификация и отмена результатов боя, в котором Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона, не повлечет лишения его чемпионского титула, заверило после этого руководство спортивной организации Bellator.

В сентябре 2024 года Усман Нурмагомедов после временной дисквалификации победил Александра Шаблия и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

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Автор: "Кавказский узел"

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Суд в Абу-Даби приговорил российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова к шести месяцам заключения и штрафу, такое же наказание получил и еще ряд участников конфликта. Грузинский боец Мераб Двалишвили приговорен к штрафу. Менеджер дагестанского бойца извинился за его действия.

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