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07:11, 14 ноября 2026

Три бойца из Хасавюрта названы убитыми в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Хасавюрта отчиталась о передаче наград близким Вахмурада Хизиева, Камиля Карагишиева и Хабибулы Мусалаева, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2221 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2218 бойцов из Дагестана.

Чиновники в Хасавюрте передали награды родственникам Вахмурада Хизиева, Камиля Карагишиева и Хабибулы Мусалаева, убитых в военной операции, сообщила 13 ноября на своем сайте администрация города. Подробности биографии убитых в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2221 бойца из Дагестана.

Ранее о смерти бойца из Хасавюрта стало известно 16 октября. Тогда власти отчитались о передаче награды близким военнослужащего Рустама Мустафаева.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч
Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: "Кавказский узел"

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