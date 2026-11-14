Три бойца из Хасавюрта названы убитыми в военной операции
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Мэрия Хасавюрта отчиталась о передаче наград близким Вахмурада Хизиева, Камиля Карагишиева и Хабибулы Мусалаева, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2221 бойца из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 13 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2218 бойцов из Дагестана.
Чиновники в Хасавюрте передали награды родственникам Вахмурада Хизиева, Камиля Карагишиева и Хабибулы Мусалаева, убитых в военной операции, сообщила 13 ноября на своем сайте администрация города. Подробности биографии убитых в публикации не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2221 бойца из Дагестана.
Ранее о смерти бойца из Хасавюрта стало известно 16 октября. Тогда власти отчитались о передаче награды близким военнослужащего Рустама Мустафаева.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
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