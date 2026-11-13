Росприроднадзор приостановил лицензию мусорного полигона в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусорному полигону на горе Щелбе, на который после разлива мазута в Керченском проливе свозили часть загрязненного песка, приостановили лицензию на размещение отходов. Представители компании "Терра-Н" заявили, что полигон исчерпал проектную вместимость еще в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", суд в Новороссийске оштрафовал мастера полигона ООО "Терра-Н" Владимира Демина за нарушение правил, повлекшее загрязнение окружающей среды. Демин вину не признал и пояснил, что переливы произошли из-за обильных осадков, а к загрязнению реки Озерейки и Черного моря предприятие, по его мнению, отношения не имеет.

За период ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе вывезенный песок с пляжей Анапы и Темрюкского района проходил сортировку на установке "Грохот", которая отделяла сильно загрязненные фракции. Менее загрязненный песок направляли на полигон ООО "Терра-Н" в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов, максимально загрязненный отправляли на специализированные предприятия "Биопотенциал" и "Ртутная безопасность" для утилизации.

Лицензия на размещение отходов, выданная ООО "Терра-Н", приостановлена. Соответствующий документ оказался в распоряжении Дмитрия Крескина, члена экологического совета при главе Новороссийска, передает издание "Новороссийский рабочий".

Кроме того, Росприроднадзор выявил нарушения: ООО "Терра-Н" отступило от проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Предприятию выданы предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Компания приостановила строительство этапов № 2, 3 и 5 для корректировки проекта и прохождения повторной государственной экологической экспертизы. В связи с этим график проверок реконструкции полигона изменили и следующая проверка запланирована на 2 февраля 2027 года. При этом обновленная проектная документация в Росприроднадзор пока не поступала.

Несмотря на приостановку реконструкции и лицензии на размещение отходов, мусоровозы продолжают доставлять ТКО на Щелбу. В Оперштабе Кубани пояснили, что ТКО продолжат вывозить по прежним маршрутам, а после оформления документов направят на захоронение с соблюдением экологических и санитарных норм.

В то же время, представители компании заявили, что понимают обеспокоенность жителей, в связи с чем хотят объяснить, почему полигон продолжает принимать мусор, сообщает Telegram-канал "Новороссийск не Новости".

По информации представителей "Терра-Н", лицензия приостановлена частично и только в части захоронения отходов. Причина этого - критическая переполненность полигона. Но ТКО продолжают поступать на обработку - это вынужденный режим, введённый после распоряжения Губернатора Краснодарского края о повышенной готовности. Целью вынужденной меры является не допустить мусорного коллапса в Новороссийске и Геленджике.

22 октября 2026 года распоряжением губернатора Кубани в 10 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза ТКО. Властям Кубани, которые объявили переполненные мусорные полигоны площадками временного хранения отходов, следовало, не дожидаясь кризиса, организовать раздельный сбор и переработку ТКО и построить новые полигоны, указали экологи.

Щелба - единственный официальный объект приема ТКО для этих городов. Свободных мощностей на других полигонах нет. Перенаправить потоки физически некуда. При этом в компании подчеркивают, что полигон исчерпал проектную вместимость ещё в 2020 году. С октября 2025 года объект перешёл под управление "Терра-Н" уже в критическом состоянии и все это время проводится работа по его приведению в безаварийный режим работы.

"Вопрос не в том, "хороший" полигон или "плохой". Вопрос в том, что важнее: формальная пауза в лицензии или санитарная безопасность города. Пока разрешительная документация приводится в порядок - мусор должен куда-то деваться. Другого места у Новороссийска сейчас нет", - говорится в сообщении организации.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе эколог Евгений Витишко.

"Кавказский узел" также писал, что летом 2026 года суд в Новороссийске оштрафовал на 19 миллионов рублей оператора мусорного полигона "Терра-Н" за загрязнение реки Озерейки и ручья Безымянного.