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15:57, 5 июля 2026

Оператор мусорного полигона на горе Щелба оштрафован за вред природе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске на 19 миллионов рублей оштрафовал оператора мусорного полигона «Терра-Н» за загрязнение реки Озерейки и ручья Безымянного.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Росприроднадзор подал в суд иск к собственнику мусорного полигона у горы Щелба в Новороссийске (ООО "Терра-Н"), заявив о несоблюдении природоохранных требований при обращении с отходами. Во время пожара на свалке специалисты обнаружили следы фильтрата в лесу рядом с полигоном, в ручье Безымянном и реке Озерейка.

Жители Новороссийска не раз жаловались на загрязнение воздуха после возгораний на мусорном полигоне, расположенном на горе Щелба. Только в 2025 году полигон горел минимум трижды, на тушение огня и тления в двух случаях потребовалось более месяца.

Ленинский районный суд Новороссийска оштрафовал оператора полигона по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) «Терра-Н» на 19 млн рублей. Компания признана виновной в загрязнении реки Озерейки и ручья Безымянного, сообщил сегодня "Коммерсант".

В январе 2024 года специалисты Росприроднадзора выявили масштабное загрязнение водоемов на участке, примыкающем к полигону на горе Щелба в пригороде Новороссийска. Проверка природоохранного ведомства показала, что специалисты ООО «Терра-Н» не обеспечили надлежащего функционирования дренажной системы полигона ТКО. В результате после сильных дождей сточные воды вылились из дренажных каналов и попали в ручей Безымянный и в реку Озерейку.

Ручей Безымянный вливается в реку Озерейку, которая впадает в Черное море вблизи поселка Южная Озереевка. Поселок в 12 км от Новороссийска представляет собой небольшую курортную локацию, там расположены базы отдыха и гостевые дома, говорится в публикаации

Тушение пожара на полигоне в Новороссийске. 2 апреля 2025 года. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13065
17:26 03.04.2025
Планы реконструкции полигона в Новороссийске возмутили пользователей соцсетей
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась, при этом принято решение продлить срок его работы на два года и провести реконструкцию. Полигон лучше закрыть, а деньги направить на строительство завода по переработке мусора, указали пользователи соцсетей.

Жители Новороссийска и ранее жаловались на мусорный полигон. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован, хотя его нужно рекультивировать.

К концу 2025 года на полигоне будут построены два новых участка для захоронения мусора, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе эколог Евгений Витишко.

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Автор: "Кавказский узел"

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