Новороссийские депутаты проголосовали за расширение мусорного полигона в Борисовке

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Депутаты городской думы Новороссийска большинством голосов приняли новый Генплан города, в котором также предусматривается расширение мусорного полигона в поселке Борисовка на 20 гектаров за счет земель лесного фонда. Экоактивисты начали сбор подписей против расширения.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на близость мусорного полигона в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне мусорная свалка горела несколько суток, и местные жители сообщали, что задыхаются от едкого дыма, а чиновники не реагируют на их жалобы. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В начале ноября стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать, а в целом по Кубани наладить сортировку и вторичную переработку отходов для решения мусорной проблемы.

17 ноября сопредседатель Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска Татьяна Трибрат и руководитель движения "Общественный контроль" Жанна Мингилевич, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что на внеочередном заседании городской Думы, в работе которой принял участие глава города Андрей Кравченко и его заместители, 27 депутатов из 34 проголосовали за расширение мусорного полигона около горы Щелба на 20 га.

Представитель городской думы Новороссийска подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что такое голосование действительно было 13 ноября. «Депутаты городской думы утвердили новый Генеральный план развития Новороссийска. Документ предусматривает комплексное развитие города до 2042 года. В Новороссийске запланированы территории под строительство 131 социального объекта. Это 31 школа, 57 детских садов, 43 учреждения дополнительного образования, а также 13 лечебно-профилактических медицинских организаций. Предусмотрено свыше 600 гектаров зеленых зон. Запланированы территории под размещение культурных объектов и зон рекреации», - рассказал он, добавив, что в повестке дня стоял вопрос и о расширении территории полигона, депутаты голосовали не по отдельным пунктам Генплана, а за весь целиком, в том числе и по вопросу расширения, и большинством голосов Генплан был принят.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта — 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

Жителей возмутило принятое депутатами решение по поводу расширения мусорной свалки за счет федеральных лесов на фоне массовых протестов и обращений к президенту РФ против разрастания этой свалки, никто из активистов не намерен мириться с таким положением дел, заявила Татьяна Трибрат.

Жители села Борисовка и активисты Новороссийска намерены подать в суд на это депутатское решение с требованием его отмены

«Вчера (16 ноября) начался сбор подписей против данного решения, за которое проголосовали 27 депутатов от имени всех горожан. Но все горожане, кроме них, против расширения этой свалки. За день была собрана 1000 подписей, сбор продолжается. Как мне известно, жители села Борисовка и активисты Новороссийска намерены подать в суд на это депутатское решение с требованием его отмены», - сообщила она.

Жанна Мингилевич считает решение депутатов "бессовестным", попирающим права тысяч граждан, имеющих право на благоприятную среду обитания. Она считает, что депутаты, вместо того, чтобы помогать горожанам отстаивать их права, наоборот, все делают для того, чтобы эти права нарушались.

Как расширение мусорного полигона за счет вырубки 20 га, в том числе можжевелового (краснокнижного) леса, двигает наш город в "светлое будущее"?

Член Экологического совета Сергей Стряпухин направил открытое письмо в адрес депутатов гордумы Новороссийска (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "13 ноября 2024 городская дума большинством голосов утвердила новый генеральный план Новороссийска. Ключевым вопросом для многих жителей был вопрос расширения мусорного полигона (свалки) на 20 га за счет земель лесного фонда (иными словами - леса)! 27 из 34 депутатов сказали: "Да!" расширению, несмотря на предварительное рассмотрение вопроса комиссией по Генплану, где этот вопрос был единогласно снят с повестки, т.е. расширение свалки на г. Щелба не планировалось. Да что там говорить, сам мэр обещал жителям 3 сентября 2024 г.: "Территория мусорного полигона в Борисовке расширена не будет". Получается, жители против, а депутаты за? Стоп, думаю себе, что-то здесь не так. Некоторые депутаты мотивируют свое голосование "за" тем, что городу нужно развиваться и голосуя "за" они якобы двигают наш город в "светлое будущее". Но позвольте, что мешало вам вынести вопрос расширения свалки отдельным пунктом, как предлагал один из депутатов, кстати, проголосовавший против данной редакции Генплана. И как расширение мусорного полигона за счет вырубки 20 га, в том числе можжевелового (краснокнижного) леса, двигает наш город в "светлое будущее"? Да, власть делает несмелые заявления, что 20 га нужны для рекультивации уже переполненной свалки. Но эти заявления выглядят нелепо, и мы все понимаем, что за этим скрывается. К уже имеющимся 9 га мусорной свалки хотят присоединить в два раза больше, да еще и, не постеснявшись, вырубить для этого первичный лес. Более того, новый участок в 20 га сформирован на водном объекте, притоке реки Озерейки, что видно даже на схеме Генплана. Все официальные замечания по этому поводу "канули в лету" и не нашли ответа!"- написал он.

По словам Стряпухина, прошлая свалка в селе Глебовка закрыта более десяти лет, но так до сих пор и не рекультивирована. "Каждый из депутатов городской думы получил этим летом развернутый комментарий за подписью членов экологического совета города, почему нельзя расширять полигон. К письму были приложены фотографии черного, как нефть, фильтрата в речках Цемес и Озерейка, полыхающего, подобно вулкану, полигона и ответы главы Росприроднадзора о том, что федеральное ведомство будет добиваться закрытия свалки в Новороссийске. Да, возможно, вы скажете, что у депутатов не было иного выбора и на них оказывалось давление. Но разве это повод ввергать свой родной город в мусорный сумрак на десятилетия?» - задается вопросом экоактивист.

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