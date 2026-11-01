Блогер сообщил о кусках мазута на анапском пляже
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Шторм выбросил куски жидкого мазута на пляж "Фея-2" в Джемете, сообщил блогер Андрей Маковозов.
Как писал "Кавказский узел", на спутниковом снимке, сделанном в конце октября, видна утечка у кормы "Волгонефти-212". Пятна-слики, протягивающиеся от коффердамов, возведенных над затонувшими частями двух танкеров, фиксируются на протяжении всего октября.
Блогер Андрей Маковозов побывал сегодня на пляже «Фея-2», где нашел после шторма выброшенные большие куски мазута.
«Мусора выбросило в районе «Феи-2» и улицы Морской от пирса много! <...> По всему пляжу множество вкраплений и порой крупных жидких кусков мазута», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, здесь же выбросило огромного дельфина. Фото туши приложено к сообщению.
«Тушу надо убрать, как и мусор, работы предстоит много!» — подчеркнул блогер.
Это сообщение набрало семь комментариев. "И кто это будет убирать?" - спросила Yulia.
"ООО "Курорты Анапы"", - ответил блогер.
Пляж Фея-2 находится в Джемете, следует из информации на "Яндекс.Картах".
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
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