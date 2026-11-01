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07:58, 1 ноября 2026

Более 20 беспилотников сбиты в Ростовской области

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака беспилотников произошла ночью в шести районах Ростовской области и в Таганроге, где за год минимум семь человек погибли при воздушных атаках.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 31 октября в результате атаки были повреждены крыша и остекление частного дома. По данным губернатора, в пяти муниципалитетах было сбито более 90 дронов.

Минувшей ночью "уничтожено более 20 БПЛА" в Таганроге и шести районах Ростовской области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском, Шолоховском и Мясниковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"В Мясниковском районе в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша дома. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал он.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова минувшей ночью сообщила на своей странице во "Вконтакте" о "беспилотной опасности" в городе, а в 06.54 мск - о ее отмене. По состоянию на 07.50 мск, под публикациями не размещено ни одного комментария.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

За год не менее семи человек погибли в Таганроге при воздушных атаках

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:01 04.08.2026
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Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на официальных сообщениях властей, с ноября 2025 года, по состоянию на 1 ноября 2026 года, в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере семь человек. В частности, 29 июля, по данным властей, обломки ракеты попали в жилой многоквартирный дом, в результате погибла женщина.

11 июля суда в Таганрогском заливе подверглись атаке дронов, в результате погиб матрос технического судна. В ночь на 4 апреля человек погиб в результате воздушной атаки в Таганроге, еще четверо пострадали. 

29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб человек, еще восьми потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. 13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина.

На территории Таганрога расположен авиазавод "ТАНТК имени Бериева" , и в сообщениях властей о воздушных атаках упоминались адреса, расположенные неподалеку от авиазавода - в частности, улица Инструментальная.

Скриншот сайта "Яндекс Карты" https://yandex.ru/maps/971/taganrog/geo/instrumentalnaya_ulitsa/24049962/?ll=38.888631%2C47.204741&source=serp_navig&z=15Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", улица Инструментальная расположена вблизи промзоны и Приморского парка. Поблизости находится механический колледж, городская больница № 1 и школа.

Так, 25 ноября 2025 года в результате атаки беспилотников в Таганроге и станице Бессергеневской погибли три человека, еще восемь были ранены. По меньшей мере один из погибших находился в Таганроге во время атаки. Позднее в больнице умерла 76-летняя жительница Таганрога, которая получила тяжелые ранения. Эта атака произошла вблизи улицы Инструментальной.

19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, были оцеплены территории авиазавода и Приморского парка. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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