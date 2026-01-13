×

21:36, 13 января 2026

Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одном из разрушенных в результате атаки беспилотников зданий в Таганроге погибла пожилая женщина, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военные сбили в Ростовской области семь беспилотников. В Таганроге в результате атаки повреждены газовые коммуникации, восемь жилых домов, шесть автомобилей и два промышленных объекта. Власти пообещали помощь всем пострадавшим и ввели на этой территории локальный режим ЧС. 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Таганрога сегодня разрешено свободное посещение, и родители сами решат, вести ли детей в школы и детсады, объявила ранее глава города Светлана Камбулова после вопросов горожан.

Погибшая -  65-летняя женщина, которая работала уборщицей на одном из разрушенных объектов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что спасатели "еще продолжают разбор завалов". "На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. (...) Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь", - написал чиновник в своем Telegram-канале. 

Слюсарь добавил, что в местах атаки работает комиссия по оценке ущерба, а администрация Таганрога уже принимает документы от жителей, чьи дома и автомобили получили повреждения. 

По данным губернатора, в течение дня сегодня "воздушная атака была отражена в Морозовском и Тарасовском районах", но сообщений о разрушениях и пострадавших в этом районе не поступало.

Локальный режим ЧС в Таганроге действует на территории двух многоквартирных домов, двух предприятий и одного учебного заведения, поврежденных в результате падения БПЛА, отмечает "Интерфакс-Юг". 

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря в Таганроге и Бессергеневке при атаке дронов были ранены три человека. На улице Инструментальной были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили. В конце декабря Слюсарь подписал постановление о порядке выплат жителям за автомобили, пострадавшие от атак беспилотников,  - оно предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный. 

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 

Автор: "Кавказский узел"

