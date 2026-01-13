×

13:42, 13 января 2026

Режим ЧС введен в многоквартирных домах Таганрога после удара дронов

Жители Таганрога после атаки дронов. 13 января 2026 г. Фото: KambulovaSvetlana / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате утренней воздушной атаки в Таганроге повреждены восемь жилых домов, шесть автомобилей и два промышленных объекта. Власти пообещали помощь всем пострадавшим и ввели на этой территории локальный режим ЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военные сбили в Ростовской области семь беспилотников. В Таганроге в результате атаки повреждены газовые коммуникации, промышленный объект, а также жилые дома и легковые автомобили. Раненых нет, сообщил губернатор.

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Таганрога сегодня разрешено свободное посещение, и родители сами решат, вести ли детей в школы и детсады, объявила ранее глава города Светлана Камбулова после вопросов горожан.

Восемь домов и шесть машин повреждены при атаке

В результате воздушной атаки повреждены пять многоквартирных домов, три частных дома, два промышленных предприятия и шесть автомобилей, сообщила в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

"Информации о пострадавших не поступило", - написала она.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Позднее глава города отчиталась о внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09.00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД, одно учебное заведение", - сообщила Камбулова.

По ее словам, рабочая группа начала обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба. "Всем будет оказана помощь", - говорится в публикации.

У нас стекла выбило и машины посекло

"У нас стекла выбило и машины посекло - все в дырах", - пожаловалась в комментарии к публикации главы города Marina Gdalevich.

"Специалисты "Управления защиты от ЧС" г. Таганрога консультируют по всем вопросам, связанным с последствиями воздушной атаки. Обращаться можно по адресу: улица Морозова, 8, телефон: 37-50-88", - написал в ответ представитель мэрии.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Житель Таганрога Сергей Бондаренко, лишившийся автомобиля в результате атаки дрона, задал на прямой линии с губернатором вопрос о компенсациях. Итогом обращения таганрожца стало постановление о порядке выплат компенсаций автовладельцам, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. Документ предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Ввод режима ЧС расширяет полномочия для ликвидации последствий

Режим чрезвычайной ситуации предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", разъяснило 7 мая 2019 года на своем сайте управление МЧС по Калмыкии.

Согласно публикации МЧС, в зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. Причиной ЧС могут быть признаны стихийные бедствия, техногенные или антропогенные катастрофы, инфекционные эпидемии, события военного времени, террористическая деятельность.

Для введения режима чрезвычайной ситуации требуется официальный документ

"Для введения режима чрезвычайной ситуации требуется официальный документ, где будут указаны причины ЧС, обоснование необходимости введения режима, границы территории, где он будет действовать, силы и средства на его обеспечение, перечень мер, ответственные должностные лица и службы, время вступления и срок действия", - говорится в публикации.

После введения режима ЧС уполномоченные органы обязаны непрерывно контролировать причину ЧС, оповестить органы власти и население, ограничить доступ людей к месту ЧС, обеспечить защиту населения и заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации.

"Как правило, введение режима предполагает ограничение личных и общественных прав граждан. Может быть запрещен или ограничен доступ на территорию ЧС. Ограничивается деятельность, которая может привести к новым очагам. Например, во время режима ЧС по лесным пожарам запрещается посещать лес. Также может быть организована эвакуация", - сообщило МЧС.

На права и обязанности простого народа, местных жителей это никак не влияет

От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Мария Спасибухова.

"Это привлечение нужного числа техники, финансовая возможность развернуть различные пункты, наладить взаимодействие различных структур, привлечь на работы оплачиваемых специалистов. На права и обязанности простого народа, местных жителей это никак не влияет", - сказала она.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Аналитика
