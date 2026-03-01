Гражданин Азербайджана получил ранения в Иране

В результате ударов США и Израиля по Ирану получил ранения гражданин Азербайджана. Угрозы его жизни нет, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Гражданин Азербайджана в Иране получил ранения, сообщил сегодня руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"На данный момент пострадал всего один наш гражданин. Ему оказывается соответствующая помощь со стороны дипломатической миссии, его состояние хорошее", - приводит сегодня его слова АПА.

Посольства и генконсульства Азербайджана в регионе продолжают работу в усиленном режиме, добавил Гаджизаде. "В соответствии с поступающими обращениями граждан наши дипломатические миссии оказывают необходимую поддержку", - сказал он.

Напомним, к 00.00 мск 1 марта из Ирана были эвакуированы 12 азербайджанских граждан, в том числе трое несовершеннолетних. Также в Азербайджан через погранично-пропускной пункт прибыл гражданин Италии.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции, обвинив Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке - в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.