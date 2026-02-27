Журналистка Ульвия Али заявила об угрозах в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная по делу Meydan TV журналистка Ульвия Али Столкнулась с угрозами в адрес близких в Бакинском СИЗО-1 после распространения в социальных сетях аудиозаписей о фактах давления на нее в СИЗО и ходе суда, созданных искусственным интеллектом.

Как писал «Кавказский узел», Международная организация Free Press Unlimited присудила арестованной в Баку журналистке Ульвии Али премию "Награда свободной прессы" в номинации "Самый стойкий журналист".

Ульвия Али столкнулась с угрозами со стороны руководства Бакинского СИЗО-1 после распространения в социальных сетях ее аудиозаписей, сгенерированных искусственным интеллектом, сообщили ее близкие.

«На одном из ресурсов, созданных в поддержку Ульвии были распространены аудиозаписи, сгенерированные искусственным интеллектом. В частности, голосом Ульвии говорилось о ранее имевших фактах давления на нее в СИЗО, ее выступлениях и ходатайствах в суде. Несколько дней назад Ульвию вызвал к себе начальник и потребовал разъяснений. Ульвия сказала, что она не имеет к этому отношения, ее телефонные разговоры прослушиваются. Потом начальник сказал, что знает, что это подготовлено искусственным интеллектом, но не все понимают это. Он поинтересовался не распространяет ли записи жених Ульвии, она в ответ сказал, что не настолько наивна, чтобы поручать администрирование аккаунтов, человеку, находящемуся в Азербайджане», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» коллега журналистки, на условиях анонимности.

Однако на следующий день начальник вновь вызвал Ульвию Али.

«Он потребовал от Ульвии удаления записей и потребовал, чтобы ее жених сделал это, а то и его самого приведут сюда, пригрозив арестом. Ульвия расценила это как прямую угрозу для близкого ей человека», - сказал источник.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

«С развитием новейших цифровых технологий, ИИ, репрессивный аппарат сталкивается со сложностями. Сейчас люди даже из тюрем могут доносить свои протесты, критические заявления, публикации, предавать огласке нарушение своих прав. Ульвия Али, находясь в СИЗО, умудрялась подготовить и опубликовать интервью в медиа с другими политзаключенными. Справиться с этим тюремным начальникам сложно. Видимо, теперь непокорных поборников свободы слова, медиа хотят запугать арестами их близких, родных, родственников. Но вряд ли такой шантаж сработает», - сказал в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» один из бакинских активистов на условиях анонимности.

Даже в СИЗО Ульвия Али продолжает заниматься журналистикой, подтвердил в январе "Кавказскому узлу" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Отправляет заметки о нарушениях прав заключенных, умудряется готовить интервью с другими политзаключенными. В частности, были опубликованы ее интервью с молодым исследователем Бахрузом Самедовым и общественно-политическим деятелем Акифом Гурбановым", - сказал он.

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Напомним, Ульвия Али в январе 2025 года была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В мае она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой по делу Meydan TV. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья – Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, и это число продолжает расти, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.