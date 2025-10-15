Ульвия Али в изоляторе столкнулась с запретом на свидание с матерью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Баку не пустили к арестованной Ульвии Али ее мать, пришедшую поздравить дочь с днем рождения. Такое ограничение в Азербайджане не практикуется, его можно расценить как элемент давления на журналистку, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Ульвия Али (Гулиева) в январе была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки на это решение, а в мае она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой по делу Meydan TV. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось. В июле суд оставил ее под стражей.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы и обвинены в контрабанде валюты группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

13 октября у Ульвии Али был день рождения, однако ее мать не пустили на встречу с дочерью в Бакинское СИЗО-1, сообщила мать журналистки Ильхама Мехманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Сказал, что встреча не разрешается

"Я купила торт, приготовила праздничное блюдо и пошла на встречу с дочерью. Однако начальник СИЗО Эльнур Исмайлов, вопреки обещанию, данному несколько дней назад, не позволил нам с дочерью встретиться в день ее рождения. Эльнур Исмайлов не принял меня. Его заместитель Ахад Абыев сказал, что встреча не разрешается. Я спросила, почему Исмайлов не сдержал своего обещания, он не ответил", - рассказала Мехманлы.

Женщина отметила, что, несмотря на срыв встречи, она смогла поговорить с дочерью 13 октября по телефону. "Моя дочь Ульвия позвонила. Сказала, что чувствует себя хорошо. Она просила меня не беспокоиться и добавила: «Не беспокойся, мы победим с улыбкой на лице»", - рассказала Ильхама Мехманлы.

Согласно практике в пенитенциарной системе Азербайджана, заключенным в дни их рождения или иные знаменательные для их семей дни предоставляются внеочередные свидания с родными, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» азербайджанский эксперт в области права, попросивший не публиковать его имя.

Возможно, Ульвии Али решили досадить из-за ее «строптивости»

"Или же свидания предоставляется в счет будущего очередного свидания. Если это не делается, то, значит, по причине какой-то предвзятости. Возможно, Ульвии Али решили досадить из-за ее «строптивости», продолжения журналистской деятельности даже из-за решетки. Она посылает из СИЗО в СМИ свои публикации. Однажды она умудрилась каким-то образом подготовить интервью с другим политзаключенным, исследователем Бахрузом Самедовым", - сказал юрист.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Ульвия Али раскритиковала позицию следствия

13 октября на странице Ульвии Али в социальной сети X был опубликован ее пространный пост, в котором она отвергла все предъявленные ей обвинения. При этом она указала, что уже после того, как в декабре 2024 года сотрудники Meydan TV были арестованы, она дважды возвращалась в Азербайджан из зарубежных поездок.

Тем не менее, 16 января 2025 года в главном управлении полиции Баку ей заявили о запрете на выезд из страны по делу Meydan TV, хотя она не имела отношения к этому изданию, указала Али, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Но я в полиции сказала, что, если даже была бы сотрудницей Meydan TV, это не было бы преступлением. Обычно в Азербайджане введение запрета на выезд является последним предупреждением: «Если не будешь молчать, тебя арестуют». Многие предпочитали втихую добиваться снятия запрета и получения возможности покинуть страну через суд. Я тоже подавала жалобы в суд, но не молчала, публиковала бесчисленные посты, давала интервью о незаконности запрета", - написала Ульвия Али.

Она отметила, что продолжала и журналистскую работу, готовила репортажи с судебных процессов арестованных коллег. Журналистка подчеркнула, что, если бы у нее были намерения уехать из страны, она давно сделала бы это, поскольку имела много возможностей во время многочисленных зарубежных поездок.

Следователь в своём заявлении суду утверждал, что я якобы могу сбежать из страны. Мне смешно

«В день моего ареста и дважды при продлении срока содержания под стражей следователь в своём заявлении суду утверждал, что я якобы могу сбежать из страны. Мне смешно, когда они говорят перед судом о такой «возможности» (скрыться из страны) в отношении человека, у которого такие возможности были неоднократно», - написала Али.

Отметим, что преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.