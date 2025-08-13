Суд отклонил все ходатайства защиты Бахруза Самедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита осужденного по делу о госизмене Бахруза Самедова подала более 20 ходатайств в ходе заседания в Бакинском апелляционном суде, но судья отклонил их, в том числе и просьбу проводить процесс в открытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний Бахруз Самедов был приговорён бакинским судом к 15 годам лишения свободы. 6 августа состоялось предварительное заседание по рассмотрению его апелляционной жалобы. Самедов выразил протест против проведения разбирательства в закрытом режиме.

Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Обвинение основывается на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении, отметила защита. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Самедов известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, которую он высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы докторанта чешского Карлова университета Бахруза Самедова, приговорённого к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей под председательством Эльмара Рагимова. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, сообщило Meydan TV.

В ходе процесса защитой было заявлено более 20 ходатайств, в том числе о проведении открытого судебного заседания. Судья не удовлетворил ни одно из ходатайств.

Накануне суда Самедова посетила бабушка. Он сообщил ей, что чувствует себя плохо и не будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании, однако был в зале суда, говорится в публикации.

Следующее заседание по его апелляции назначено на 20 августа.

Напомним, что 21 июня Самедов совершил в следственном изоляторе попытку самоубийства в знак протеста против озвученного прокурором срока по делу о госизмене. Тогда обвинение запросило для него 16 лет лишения свободы.

"Бахруз, будучи политологом, занимался исследованиями, в том числе связанными с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, изучал мнения разных сторон. Бахруз сейчас учится в докторантуре чешского университета Карлова. Он приехал на каникулы и должен был уехать обратно на учебу", – рассказала ранее бабушка Самедова.