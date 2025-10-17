Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Правозащитный проект Gulagu.net* опубликовал видеодоказательства насилия в российских колониях. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. «Кавказский узел» собрал сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях.

Покушения на основателя Gulagu.net*

В октябре 2025 года четыре человека, в том числе три уроженца Дагестана, были задержаны во Франции за подготовку покушения на основателя проекта Gulagu.net* Владимира Осечкина* .

Ранее, в 2022 году, Осечкин* уже сообщал о попытке покушения в его доме .

В феврале 2025 года Осечкина заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о военных «фейках» .

Саратовское Гуантанамо

Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница (ОТБ-1) известна с 2000-х годов как место «перевоспитания» для тех, кто доставляет неприятности начальству . Действующий на тот момент сотрудник больницы Дмитрий Шадрин публично рассказал о регулярных избиениях заключенных еще в 2013 году 1 . «О данном учреждении идет слава как о пыточном учреждении, его называют "кровавый синт". Туда в основном отсылают неугодных осужденных, жалобщиков, конфликтных людей. В целом туда везут заключенных не для лечения, к сожалению. Мне с 2012 года поступали жалобы на пытки от заключенных. Сейчас, после публикаций видео, я очень надеюсь, что ситуация изменилась», - рассказывает адвокат из Саратова Снежана Мунтян.

Областная туберкулезная больница №1, расположена по дороге на поселок Александровка. Она была создана в 1998 году на базе исправительно-трудовой колонии №1, рассчитана на 1100 коек, следует из информации на официальном сайте УФСИН России по Саратовской области.

Уроженец Дагестана Аким Мамиев** отбывал наказание с 2013 года в разных колониях в Пскове. В ОТБ-1 попал в 2020-м. «Я не болел, но меня привезли в тюремную больницу. Меня не любили, потому что я выступал против несправедливости, избиений и старался как-то порядок наводить. Вот почему меня недолюбливали и отвезли туда. Я каждую секунду ждал, что меня туда отвезут. Хотя я был здоров, вообще не болел ничем», – рассказал он. Два месяца его били и унижали. Ему удалось вернуться в колонию, так как вступились его братья с воли.

США открыли тюрьму «Гуантанамо» в январе 2002 года, которая с тех пор превратилась в настоящий символ пыточных условий содержания заключенных.

«Эта была целая пыточная система с этапированием осужденных, попавших в немилость, их встречей и последующим графиком пыток», - утверждает саратовский адвокат Аза Алиева. «По факту пыток и истязаний мной были поданы жалобы в Следком России, Генпрокуратуру России, прокуратуру по надзору за осужденными по Саратовской области, в Следком по Заводскому району, уполномоченному по правам человека. На все жалобы были отправлены ответы, что проведена проверка, нарушений не выявлено», - рассказывает Алиева.

В течение нескольких дней в апреле 2021 года подвергался пыткам в ОТБ-1 уроженец Азербайджана Эрик Арзоев*. «Его избивали группой, кидали под холодный душ, заламывали руки и ноги, вытворяли ужасные вещи, чтобы лишить собственного достоинства. Пытали до того момента, пока он себе живот не вскрыл», - рассказал брат заключенного. По его словам, Эрику Арзоеву отомстили за борьбу против пыток и издевательств. Срок заключения Арзоева истекает в 2022 году, сейчас он находится во Владимирском централе.

После публикации видео изнасилований и издевательств над заключенными в тюремной больнице из Управления ФСИН по Саратовской области уволили 18 сотрудников, сообщил исполняющий обязанности главы УФСИН по региону Антон Ефаркин. А 16 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о возбуждении по этим фактам 12 уголовных дел.

На пытки в саратовской тюремной больнице пожаловался и ранее отбывший наказание в Саратовской области сочинец Александр Мухортов. Он утверждает, что в больнице в колонии пытали как его, так и других осужденных. «Я видел, как пытали и убивали людей. Первое мое событие было – это убийство в колонии [заключенного] Данилы Путина», – заявил Мухортов. После выступления в СМИ о пытках заключенный пожаловался, что ему стали поступать угрозы.

Преследования адвокатов

В апреле 2023 года Управление ФСИН по Саратовской области подало в региональную адвокатскую палату жалобу на адвоката Азу Алиеву, представляющую интересы заключенных. Ведомство потребовало привлечь Алиеву к дисциплинарной ответственности, назвав ее интервью о пытках в СИЗО № 1 по Саратовской области "порочащим честь, достоинство и деловую репутацию". Аналогичную жалобу на Снежану Мунтян написал один из обвиняемых по делу о пытках в саратовской туберкулезной больнице.

В защиту Азы Алиевой выступила Национальная ассоциация юристов России (НАЮР). «Благодаря работе адвокатов и правозащитников органами предварительного расследования выявлены факты пыток, превышения должностных полномочий и нарушений прав заключённых. Считаем недопустимым травлю адвокатов за их профессиональную деятельность", - говорится в заявлении НАЮР .

Согласно статье 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только приговором суда не будет установлена виновность адвоката, напомнила НАЮР.

Ярославская пыточная

В марте 2021 года адвокаты сообщили о десяти фигурантах в деле о пытках кавказцев в ярославской колонии. Трое подозреваемых в избиении уроженца Чечни Абубакара Цагалаева (в 2016 году) и гражданина Грузии Важи Бочоришвили 2 (в 2017 году) в ярославской колонии были арестованы. Еще двое находились под домашним арестом, но позднее суд постановил отпустить их на свободу под подписку о невыезде.

Уроженца Краснодарского края Руслана Вахапова в ярославской исправительной колонии №1 избивали и держали под постоянными взысканиями, заканчивающимися ужесточением режима. «Избиения в колонии — это повседневный быт», - говорит Руслан, а колонию называет истребительной, а не исправительной .

Действия собравшего и вынесшего с зоны пыточный видеоархив Сергея Савельева уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала проявлением смелости при противостоянии «этому уродливому явлению» .

17 января 2020 года суд признал виновным бывшего инспектора отдела безопасности ярославской колонии Максима Яблокова приговорил к 3,5 года заключения. Обвинялся инспектор в избиении уроженца Чечни Хасдина Муртазалиева в 2016 году.

Других обвиняемых по пыточному делу - бывших сотрудников ИК-1 Дмитрия Никитенко и Сардора Зиябова - приговорили к трем и четырем годам колонии общего режима соответственно. Они в 2016 году заставляли Артура Гукасяна и других заключенных бегать по коридору, избивая их и крича «Суслики бегут» .

11 ноября Заволжский районный суд Ярославля вынес решение по искам двух бывших заключенных ИК-1 и решил, что Хасдину Муртазалиеву будет достаточной компенсация в 65 тысяч, а Артуру Гукасяну - в 50 тысяч рублей.

Инквизиторы Владимирской области

Уроженец Чечни Махарби Тосуев заявлял, что неоднократно подписывал признания в совершении преступлений под пытками. В 2006 году Верховный суд Чечни приговорил Тосуева к 14 годам лишения свободы. Свое наказание он отбывал в ИК-4 в Архангельской области. В 2017 году его перевели в ИК-7 во Владимирской области. Там заключенный признался в посягательстве на жизнь полицейского (статья 317 УК), после чего срок Тосуева увеличили до 17,5 года колонии, признав виновным в участии в вооруженном формировании и убийстве в 2002 году сотрудника Ногайского районного отдела МВД Дагестана.

Омбудсмен Москалькова сообщила о готовящемся законопроекте по фактам пыток в колониях. «Мы вместе с Советом федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания», - сказала она 14 октября.

После приговора Тосуева вернули в ИК-7, где летом 2019 года он сознался, что причастен к нападению в мае 2002 года на служебный автомобиль Шелковского РОВД Чечни. Не выдержав пыток, Тосуев воткнул себе гвоздь в живот, и его перевели в психиатрическое отделение ИК-3 во Владимирской области. «Там он находился около шести месяцев, причем в течение первого месяца был привязан к кровати и вновь подвергался пыткам и сексуальному насилию" .

В июле 2021 года суд в Ростове-на-Дону признал Тосуева виновным в вооруженном мятеже, бандитизме, покушении на силовиков и убийстве, и увеличил ему срок заключения до 25 лет.

15 мая 2008 года Верховный суд Чечни приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности президента Чечни Аюба Тунтуева к 24 годам колонии по делу о теракте в 2005 году. 2 августа 2017 года Тунтуев был признан Северо-Кавказским окружным военным судом участником нападения на псковских десантников в 2000 году, и срок его заключения был увеличен на 11 месяцев.

А в марте 2019 года его нашли мертвым во Владимирской ИК-6. Родные обнаружили на его теле кровоподтеки, а экспертиза установила отсутствие в теле почек и легкого. В отношении него неоднократно применялось насилие после перевода во владимирскую колонию в 2015 году. Так, сотрудники ИК избивали и пытали его током, пытаясь добиться признательных показаний и отказа от адвоката. Чтобы скрыть следы от тока, ему срезали кожу с пяток . Весной 2016 года Тунтуева избили и заставили подписать 50 листов процессуальных документов, содержание которых он не знал. Кроме того, его вынудили отказаться от защитника .

19 октября 2021 года пресс-секретарь президента России заявил, что до Путина доведена информация о пытках в российских колониях.

Один из осужденных рассказывал о пытках и сексуальном насилии в ИК-6 во Владимирской области. Он признался, что в 2018 году под давлением начальства колонии вместе с другими заключенными избил гражданина Армении Гора Овакимяна, который позже умер в тюремной больнице. Несмотря на зафиксированные телесные повреждения, официальная причина смерти Овакимяна — двусторонняя пневмония .

На одном из заседаний Южного военного суда 12 сентября 2019 года уроженец Чечни Якуб Ибрагимов, ранее осужденный по уголовным статьям, заявил о пытках и самооговоре. «В 2018 году я прибыл в [исправительную колонию] строгого режима во Владимире... Там ко мне подошел [силовик] [...] Потом меня и еще нескольких заключенных вывели в его кабинет, там не было осмотра камер. Меня заставили раздеться до трусов, и он начал бить меня руками и ногами по почкам. Меня они били 30-40 минут, а может и больше часа. У меня из уха пошла кровь, я три раза падал. Затем нас всех ставили в растяжку и снова били», - рассказал Ибрагимов. Ибрагимов там же заявил, что силовики пообещали подбросить наркотики его матери, которая приезжала к нему в колонию на свидания, если он не подпишет признательные показания.

Другие регионы

В марте 2017 года в лечебном исправительном учреждении №33 города Мариинска Кемеровской области был зверски забит чеченец Тимур Хасанов. Это тоже туберкулезное учреждение. Отправляли кавказцев и в кемеровскую туберкулезную зону №16. «Совершенно здоровый человек, если им что-то не понравилось и, если его не смогли сломить, они отправляли его в 16-ю колонию, где все болеют туберкулезом. Под предлогом, что заключенному требуется обследование, они отправляли непокорных туда», - рассказывал один из сокамерников Хасанова. По его словам, в 33-й колонии города Мариинска с 2003 года умерло большое количество кавказцев. «Меня зовут Али, я из Ингушетии. Я отсидел срок в ИК-41 три года назад. К нам у сотрудников тюрьмы было предвзятое отношение. Всегда это было, во всем проявлялось. Под всякими предлогами нас все время закрывали в штрафных изоляторах», - вспоминал другой заключенный 3 .

В 2019 году бывшего замначальника исправительной колонии № 54 в Новой Ляле Свердловской области признали виновным в насилии над тремя заключенными и посадили. Однако среди потерпевших не оказалось уроженца Краснодарского края Ивана Питько — больше пяти лет он и краснодарская правозащитница Ольга Голубятникова пытаются доказать, что в колонии его пытали и сделали инвалидом .

В сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Сами уроженцы Дагестана ранее рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу.12 марта 2023 года адвокат Аза Алиева сообщила, что спустя более полугода после того, как ее подзащитный Магомед Атимагомедов дал показания о пытках, защите удалось добиться возбуждения второго уголовного дела в отношении сотрудников ИК-2 в Калмыкии.

В 2012 году во время прибытия очередного этапа в колонию «Салын ИК-1» в Калмыкии, как сообщали родственники, было избито около 20 заключенных, выходцев из северокавказских республик. В разные годы были отдельные сообщения о пытках в исправительных учреждениях Пермского края, Мордовии, ХМАО-Югры, Карелии, Волгоградской и Омской областей, Красноярского края .

Когда кавказские регионы о пытках молчат

Жалобы на пытки и даже подтвержденные факты пыток на юге России широко известны, если речь идет о стадии задержания или предварительного заключения 4 . Достаточно вспомнить о делах Цкаева и Джабиева в Северной и Южной Осетиях, пыточном центре «Э» в Ингушетии, многочисленные истории о пытках в Чечне .

Если же речь идет об уже осужденных, то даже жалобы на пытки в ЮФО и СКФО исчисляются единицами . Причины этого адвокаты и правозащитники видят и в том, что исправительных учреждений на Кавказе мало (их нет в Ингушетии, а в Чечне всего одно), а также в том, что одни и те же религиозные и культурные традиции на Кавказе помогают избегать пыток, а в других регионах, наоборот, их провоцируют.

Также более уважительное отношение в местных исправительных учреждениях к заключенным «эксперты связывают с тем, что сотрудники колоний региона – местные жители. В случае применения насилия им грозят неприятности со стороны родных заключенных. Поэтому они не чувствуют своей безнаказанности», - уверена директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская 5 .

Как россияне относятся к пыткам заключенных

В октябре 2021 года, уже после публикации части видео проектом Gulagu.net*, аналитический центр Юрия Левады* провел опрос методом личного интервью об отношении к пыткам заключенных. Каждый пятый россиянин (20%) считает пытки допустимыми в крайних случаях.

12 ноября 2021 года российские спецслужбы объявили в розыск основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Это его не удивило - не в первый раз, удивило другое – среди копий материалов одного из дел против него более «10 документов подписаны лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным. Тем самым, которого директор ФСИН откомандировал на пост врио начальника УФСИН по Саратовской области» 6 .

В исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных людей, пытки оправдывают 11% респондентов. Еще 9% опрошенных считают пытки допустимыми в отношении людей, совершивших тяжкие насильственные преступления. При этом две трети (66%) россиян не оправдывают применение пыток ни при каких обстоятельствах .

По сравнению с опросом, сделанным три года назад, отношение к пыткам стало более нетерпимым. Тогда издевательства и избиения не допускали ни при каких обстоятельствах всего 57% россиян .

При этом Госдума отказалась от участия в расследовании силами «Единой России», заблокировав предложенный КПРФ вопрос о возбуждении парламентского расследования из-за публикации видеозаписи с пытками заключенных в российских колониях. Они мотивировали это тем, что уголовные дела уже возбуждены, а в этих условиях парламентское расследование повлияло бы на деятельность следствия и суда 7 .

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов

** имя осужденного изменено по этическим соображениям

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания