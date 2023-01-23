Адвокат заключенного из Дагестана озвучила число причастных к его избиению силовиков

23 января 2023, 02:40

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Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взяты под стражу, сообщила адвокат Аза Алиева. На оплату услуг адвокатов для заключенных из Дагестана поступило очень мало денег, рассказала мать одного из них Заира.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. 17 января стало известно, что правозащитный проект Gulagu.net объявил сбор денег на оплату услуг адвокатов для Курамагомедова и Атимагомедова. По данным проекта, по подозрению в применении насилия к заключенным взяты под стражу пять сотрудников колонии.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Адвокат Аза Алиева, подзащитным которой является одним из заключенных, пожаловавший на пытки в калмыцкой колонии, заявила 22 января корреспонденту «Кавказского узла», что считает явно недостаточным число взятых под стражу сотрудников колонии.

«По словам моего подзащитного, их пытали трое суток: били, подвешивали за руки в наручниках, обливали кипятком, тушили о них сигареты и так далее. Трое суток с 5 по 8 августа. И в этом принимали участие около 40 [человек]. Когда я увидела своего подзащитного 9 августа, на нем буквально не было живого места. И эти 40 человек - не некие абстрактные фигуры, а люди с именами и фамилиями. И, конечно, я считаю, что все, кто принимал участие в пытках, а не только пять человек, должны быть взяты под стражу и отданы под суд», - сказала она.

По словам Алиевой, ее и второго адвоката пострадавших Снежану Мунтян в начале предстоящей недели - «либо в понедельник-вторник, либо во вторник-среду» - должны пригласить на очные ставки с обвиняемыми, которые находятся под стражей.

Что касается сбора средств на оплату услуг адвокатов, то мать одного из пострадавших Заира, на чью карту поступают средства, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что собрано «очень-очень мало». «Там сумма такая маленькая, что скорее можно сказать, что суммы нет», - рассказала она, добавив, что из-за мизерности поступающих сумм просто не ведет по ним статистики.

И Заира, и Аза Алиева также отметили, что, несмотря на видеообращение к дагестанской общине в Москве с просьбой о поддержке, никакого отклика не последовало.

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