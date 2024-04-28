Перекрытая протестующими трасса Ереван - Гюмри. 28 апреля 2024 года. Фото из телеграм-канала Armenian Life https://t.me/Armenian_Life/43814

28 апреля 2024, 14:51

Активисты перекрыли трассу Ереван - Гюмри

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Жители Армении на акции солидарности с сельчанами Тавушской области перекрыли автодорогу Ереван - Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля активисты на акциях солидарности с жителями Тавушской области заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских. Сегодня ночью жители Мартуни заблокировали дорогу в Варденис.

Протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян.

Участники акций протеста в поддержку жителей Тавушской области сегодня перекрыли трассу Ереван – Гюмри, сообщает "Новости-Армения".

Об этом же сообщил сегодня анонимный телеграм-канал Armenian Life, где опубликован несколько фото с места акции протеста. На кадрах видны автомобили, остановленные на проезжей части загородной трассы, и стоящие около них мужчины разного возраста и женщина, ведущая съемку на телефон.

Напомним, 25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить граница в Тавушской области, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

26 апреля они отказались разблокировать трассу по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и силовиками. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

При этом 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Подкрепление силовиков прибыло на место протестной акции в Воскепаре", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку", "Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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