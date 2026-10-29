Пашинян призвал к осторожности в высказываниях о России

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Глава правительства Армении выразил сожаление о словах губернатора Ширакской области Давида Арушаняна, который позволил себе некорректные высказывания о россиянах, но отказался его уволить. Никол Пашинян призвал чиновников быть корректными и осторожными в своей риторике.



Оснований для освобождения губернатора Ширакской области от должности нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя антироссийскую публикацию чиновника.



"Ситуация требует прояснения. Необходимо быть максимально корректными и осторожными, и если был сделан какой-то неосторожный шаг, ситуация будет исправлена и урегулирована", — привело его слова Yerevan Today.

Губернатор Ширака Давид Арушанян ранее сделал публикацию в Facebook*, связанную с празднованием Дня Гюмри 17 октября, в организации которого участвовала партия "Сильная Армения". Губернатор раскритиковал политическое мероприятие и написал: "Гюмри - это не ваш "Нижний Табор", а гюмрийцы - это не ваши "Иваны", - говорится в публикации.

Москва нашла признаки неонацизма в высказывании губернатора

Москва рассчитывает, что Армения продемонстрирует однозначную и соответствующую реакцию на слова главы Ширакской области Давида Арушаняна об "Иванах". Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА "Новости".

"Таким откровенно хамским неонацистским лозунгам не должно быть места в любом уважающем себя обществе, тем более в армянском, столь щепетильно относящемся к вопросам истории в целом и своей собственной истории", — подчеркнула дипломат. Она указала, что губернатор Ширакской области в первую очередь унизил армянский народ. Подобные "неонацистские перепевки всем известной уничижительной риторики гитлеровцев в отношении славянского населения" представитель МИД РФ назвала недопустимыми — и не только для представителей власти.



​Захарова напомнила, что среди тех самых советских солдат, которых нацисты называли "Иванами" или "красными Иванам", было порядка полумиллиона этнических армян. Также она перечислила известных армян, которые сами называли себя Иванами: Баграмян, Айвазовский, Тевосян, Исаков и другие.

"Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран", - заявило ранее посольство России в Армении на своей странице в Telegram.

Глава комитета Совфеда по регламенту Владимир Джабаров предложил рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Россию губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну.

"Считаю, что за такие слова нужно нести реальную ответственность. Будет правильно, если наш МИД рассмотрит вопрос о закрытии въезда в Россию для Давида Арушаняна", - приводит его слова РИА "Новости".

Центр Ширакской области - город Гюмри, где расположена российская военная база

Как писал "Кавказский узел", если Россия решит вывести 102-ю военную базу, Армения не будет возражать, в ее присутствии нет жизненной необходимости, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Россия готова покинуть армянский Гюмри, если Ереван считает, что российская военная база там не нужна. Армения может повысить плату за размещение базы в Гюмри, если подорожает российский газ, заявил 13 сентября глава комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности Вилен Габриелян.

В сентябре 2017 года опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Гюмри рассказали об ухудшении отношения к российским военнослужащим после убийства семьи Аветисянов и других инцидентов с участием военных 102-й российской базы. Одни горожане рассказали о напряженности, разочаровании и осторожности при общении с военнослужащими, другие подчеркнули, что по поступкам отдельных солдат нельзя судить обо всех российских военных. Один из местных жителей назвал присутствие российской базы необходимым для безопасности Армении. Правозащитники при этом указали на возникшие у жителей сомнения в том, действительно ли база обеспечивает безопасность населения или сама является источником угрозы.