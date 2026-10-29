Сооснователь российской компании "Лудинг" отпущен после доставки в полицию Армении

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Артур Варжапетян, сооснователь одной из крупнейших российских компаний в сфере импорта алкоголя, был доставлен в отделение полиции в Ереване, но позже отпущен. Это произошло на фоне критики в адрес компании "Лудинг", озвученной на пресс-конференции Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводил ограничения на ввоз армянской продукции: цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. С июня запрет был распространен на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а также картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты. 24 июля ведомство объявило о новом запрете - на ввоз молочной продукции из Армении. В ответ 4 августа Армения запретила ввоз томатной пасты на фоне ограничений экспорта Россией. В том числе импорт томатной пасты ограничен из стран Евразийского экономического союза.

В аэропорту "Звартноц" правоохранители подошли к сооснователю российской компании "Лудинг" Артуру Варжапетяну и затем сопроводили его в отделение полиции, сообщил портал 24News . Издание отмечало лишь, что бизнесмен приехал в Ереван для присутствия на похоронах матери.

В МВД подтвердили, что пригласили Варжапетяна в полицию. "В рамках проверок указанный гражданин был приглашен в полицию, а затем отпущен", – заявили в министерстве изданию News.am.

ООО "Лудинг" - одна из крупнейших российских компаний в сфере дистрибуции и импорта алкогольной продукции. Компания выступает основным импортером тихих и игристых вин, а также поставщиком крепкого спиртного в Российскую Федерацию, отмечает РБК

Отметим, что в августе 2026 года премьер Армении Никол Пашинян дал задание армянским правоохранителям – "пригласить на кофе" владельцев компании "Лудинг". Так он прокомментировал реплику журналиста, утверждавшего, что владельцы компании якобы задействовали свои связи в Роспотребнадзоре и чинят препятствия армянским экспортерам коньяка в Россию, требуя свою долю. Пашинян заявил, что не владеет информацией, но проверит ее. И если выяснится ее достоверность, то не исключает, что правоохранительные органы этим займутся, учитывая, что среди владельцев "Лудинга" есть и граждане Армении, сообщал «Арминфо».

Запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в ЕС.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

После парламентских выборов Армения вновь оказалась в центре геополитического противостояния между Россией и Европейским союзом. Ереван заявляет о продолжении курса на евроинтеграцию, Москва усиливает экономическое давление и требует определиться между ЕС и ЕАЭС, а внутри страны продолжаются споры о цене такого выбора, говорится в материале "Армения на пути к ЕС? Что меняется в отношениях Еревана с Россией".