Партия Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении

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По итогам подсчета 100% бюллетелей правящая партия Армении "Гражданской договор" набрала 49,81% голосов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее после подсчета 98% бюллетеней на выборах в парламент Армении результат правящей партии "Гражданский договор" составил 49,82% голосов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армениии завершила подсчет голосов на всех 2005 избирательных участках. Лидером стала правящая партия "Гражданский договор", набрав 49,81% (или 727 160) голосов. На втором месте находится альянс партий "Сильная Армения" – 23,29% (340 062 голоса). Третье место занял альянс партий "Армения"– 9,94% (145 097 голосов), передал сегодня News.am со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Партия "Процветающая Армения" заняла четвертое место, набрав 4% (58 368 голосов). Партия "Крылья единства" заняла пятое место, набрав 2,3% (33 618 голосов).

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что "Гражданский договор" одержал победу на выборах в парламент и единолично сформирует правительство. Он анонсировал уголовную ответственность для лидеров оппозиции, сближение с ЕС и развитие отношений с ЕАЭС.

"Кавказский узел" также писал, что выборная кампания в Армении проходит в напряженной обстановке, оппозиция ранее пожаловалась, что члены партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие. МВД Армении рапортовало, что всего за нарушения на выборах задержаны 18 человек.

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