Число задержанных за нарушения на выборах в Армении возросло до 18

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На фоне жалоб оппозиции на многочисленные нарушения членами правящей партии избирательного законодательства МВД Армении рапортовало, что по фактам нарушений на выборах всего задержаны 18 человек.

Как информировал "Кавказский узел", выборная кампания в Армении проходит в напряженной обстановке, наблюдатели ранее сообщили о массовых нарушениях, оппозиция пожаловалась на применение админресурса и на массовые задержания своих сторонников. В частности, 7 июня в "Процветающей Армении" заявили, что было задержано 50 ее сторонников. Силовики провели обыски в штабах блока "Армения" и в штабах "Сильной Армении". После обработки более чем 50% бюллетеней лидерство остается за правящей партией "Гражданский договор", которая набрала 51,71% голосов.

7 июня на телефон 112 и на горячую линию поступило 619 сообщений о нарушениях на выборах. Информация, полученная по 338 из этих сообщений, находится на стадии проверки, отчиталось МВД Армении.

"37 нарушений – это нарушение тайны голосования, 24 – нарушение права на голосование, шесть – воспрепятствование избирательным процессам, подкуп, ношение холодного оружия на избирательном участке, хулиганство. Задержаны 18 человек", – уточнило ведомство 7 июня на своей странице в Facebook*.

Напомним, ранее оппозиция пожаловалась, что члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей.

Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации, омбудсмену поступило 59 обращений о нарушениях на выборах.

Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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