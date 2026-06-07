Армянская оппозиция потребовала реакции ЦИК и МВД на нарушения со стороны правящей партии на выборах

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Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, заявляя, что не в состоянии контролировать происходящее, сообщила оппозиция.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент, наблюдатели ранее сообщили о нарушениях – в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Члены правящей политической партии Армении "Гражданский договор" совершают систематические и массовые нарушения во время выборов. Они проникают на избирательные участки со своими агитационными материалами, заявила пресс-секретарь оппозиционной партии "Сильная Армения" Марианна Гахраманян.

"Центральная избирательная комиссия, а также полиция демонстрируют бездействие в связи с этой тревожной ситуацией, заявляя, что они по-прежнему не в состоянии контролировать происходящее. Мы призываем компетентные органы обеспечить законность избирательных процессов, в том числе в отношении агитационных материалов", – написала Гахраманян на своей странице в Facebook*.

Наблюдатели сообщили о новых нарушениях

Тем временем наблюдатели продолжают фиксировать нарушения на избирательных участках. В частности, члены объединения "HayaQue" зафиксировали на избирательном участке № 8/14 случай открытого голосования, на избирательном участке № 23/41 наблюдалось скопление людей, на участке № 8/9 был нарушен принцип тайны голосования, а на избирательном участке № 10/1 были размещены агитплакаты, содержание которых может противоречить избирательному законодательству, передал сегодня News.am.

Также наблюдатели "HayaQue" сообщили, что в Горисе на избирательном участке № 34/03 член правящей партии "Гражданский договор" дал указание избирателю, нуждающемуся в помощи, опустить бюллетень № 3 в урну для голосования. На некоторых избирательных участках наблюдателей не допустили на заседания избирательных комиссий, отметило издание.

На избирательном участке № 25/08 избиратель попытался проголосовать, но его бюллетень уже был подписан. На участке № 4/19 наблюдатели зафиксировали случай открытого голосования. Происходящее они сняли на видео, сообщила сегодня Armenia Today.

Напомним, на фоне подготовки к выборам власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции. Силовики провели обыски в офисах партий "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции сочли это давлением и заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

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