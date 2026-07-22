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16:12, 22 июля 2026

Роман Мельниченко задержан по делу о дискредитации армии

Роман Мельниченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/Ugkxakm5Bex0PTbI2K8OtUOeWoUJwxA_idan

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обыска задержан бывший преподаватель Волгоградского госуниверситета, юрист Роман Мельниченко. Поводом для задержания стала публикация в соцсети, в которой силовики усмотрели дискредитацию армии.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября 2024 года стало известно, что экс-преподаватель Волгоградского госуниверситета, эксперт в области международного права Роман Мельниченко арестован на трое суток по обвинению в неповиновении полицейским, а также оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России, а также при силовой поддержке бойцов СОБР задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщила сегодня полиция Волгоградской области.

По версии силовиков, в сентябре 2025 года года волгоградец на администрируемых им интернет-ресурсах разместил видеоматериалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы. "Ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное деяние. Тогда в отношении него сотрудниками полиции был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. По месту жительства фигуранта проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника, микрофоны, веб-камера и мобильные телефоны, используемые им для противоправной деятельности. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - сообщило ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

К публикации приложено видео, на котором силовики входят в квартиру, кладут мужчину на пол, затем проводят обыск. После этого его в наручниках ведут в здание силовой структуры.

Задержанный -  53-летний экс-профессор Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко, пишет V1.

Роман Мельниченко неоднократно давал комментарии «Кавказскому узлу». В частности, он указывал, что дела о поджогах оборудования железной дороги и сотовой связи следователи квалифицируют как диверсии и теракты. В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют в том числе подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

В октябре 2025 года Мельниченко поучаствовал в чтении имен политзаключенных онлайн, видео об этом он опубликовал на своем YouTube-канале. Он зачитал имена и краткие биографические данные двух расстрелянных в 1937-1938 годах украинцев.  "Я вижу государство, которое возрождает систему, построенную Лениным и Сталиным (...) В прошлом году я читал эти имена в центре Волгограда у памятника, сегодня уже - нет", - сказал он тогда.

В марте 2024 года волгоградский телеканал обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Ряд активистов, которые были показаны в передаче - Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук - потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело по этому поводу, Мельниченко неоднократно писал жалобы на отказ в расследовании.

В 2022 году прокуратура обвинила Мельниченко в распространении фейков после его публикаций о событиях на Украине, а юристы Волгоградского госуниверситета, где он преподавал, усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. 19 апреля 2022 года стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора. 7 июня суд назначил Мельниченко штраф 30 тысяч рублей, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. 12 июля 2022 года Советский райсуд Волгограда рассмотрел апелляцию Мельниченко и оставил штраф в силе. Также не удалось добиться и восстановления в должности.

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Автор: "Кавказский узел"

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