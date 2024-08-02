02 августа 2024, 20:24

Суд в Волгограде отказался рассматривать иск о разглашении данных активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный суд Волгограда не стал рассматривать иск о защите чести и достоинства, охране частной жизни и компенсации морального вреда против телекомпании "Волгоград-1", под брендом которой вышел сюжет о возложении цветов в память об Алексее Навальном. Суд объяснил решение тем, что истец выбрал "ненадлежащего ответчика", при этом адвокату не позволили заявить ходатайство о смене ответчика, рассказал участник процесса.

Как писал "Кавказский узел",   Один из героев передачи на телеканале "Волгоград-1" Владислав Цевашев 25 апреля направил в суд Центрального района города иск о защите чести и достоинства, охране частной жизни и компенсации морального вреда. Ответчиком в суде предстало ООО "Волгоград-1". Третьими лицами, не заявившими самостоятельных требований по предмету спора, выступили юрист Роман Мельниченко и гражданский активист Владимир Тельпук. 8 июля на предварительном заседании истец огласил свои требования, назвав ложными обнародованные ведущими Мазановым и Потоловским сведения о нем. Он потребовал признать факт нарушения ООО "Волгоград-1" норм Гражданского кодекса РФ (статьи 152.2) и удалить из передачи все персональные и порочащие сведения об истце и других волгоградцах, а также компенсировать истцу судебные издержки. Моральный вред Цевашев оценил в один рубль.

Волгоградский телеканал 20 марта обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. 

Сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжились слушания по иску Владислава Цевашева. Кандидат юридических наук Роман Мельниченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на судебном заседании присутствовали истец, его адвокат и он, Мельниченко, как третье лицо.

Судья Новикова зачитала ответ, полученный от генерального директора ООО "2ТВ" Юрия Пешехонова (от 26.07.24 №60 имеется в распоряжении редакции). Отвечая на судебный запрос по гражданскому делу Цевашева, Пешехонов сообщил, что граждане Сергей Мазанов и Роман Потоловский "сотрудниками ООО «2ТВ» не являются», сведениями о дате и месте их рождения компания не располагает. "Автором передачи и "Разговор онлайн", и его текста является Мазанов С.В., которому ООО "2ТВ" было предоставлено эфирное время и осуществлялась трансляция указанной передачи", - написано в ответе.

Пешехонов обратил внимание суда на тот факт, что «указанная передача проходила в прямом эфире», без предварительной записи.

"В связи с чем ООО "2ТВ" к содержанию и формату данной передачи отношения не имеет, и, как следствие, ответственности за допущенные участниками передачи нарушения в ходе ее трансляции, в случае наличия таковых, не несет", - заявил генеральный директор ООО «2ТВ».

"Просмотрели (на суде) все материалы дела, в том числе видеозаписи. Адвокат не успел заявить ходатайство о смене ответчика - у меня нет слов. Ушли на прения", - рассказал Роман Мельниченко.

Судья Новикова огласила решение — отказать ответчику в рассмотрении его иска «из-за ненадлежащего ответчика».

"Что будет делать истец — не могу сказать, так как разговор был со мной приватный. Я буду подавать во все органы, в частности и в порядке гражданского судопроизводства. Я пока только примеряюсь, собираю информацию и жду ошибок противной стороны. Выявлять ответчика не нужно. Ответчик понятен — это не "Волгоград-1", а ООО "2ТВ". Надо подать заново иск", - рассказал корреспонденту Роман Мельниченко.

Ряд активистов, которые были показаны в передаче - Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук - потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело по этому поводу, но пока их требования не удовлетворены.

Другие фигуранты дела Руслан Нурушев и Владимир Тельпук сообщили корреспонденту, что иски в суд по данному делу они не подавали. На жалобы, отправленные ими в правоохранительные и надзорные органы, они получали отписки.

Ранее юрист Сергей Иващенко сообщал, что вопросы лицензирования телерадиовещательной деятельности регулируются статьей 31 федерального закона РФ N2124-1 "О средствах массовой информации". Юрист отметил, что получение лицензии на вещание не требуется, в случае "если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде по договору с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала". Лицензионные требования устанавливаются правительством России - федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятельности. В случае иска Цевашева Сергея Иващенко заинтересовали следующие моменты. Имеется ли у ООО "Волгоград-1" статус редакции, или, может, у них есть договор на трансляцию канала другого вещателя-СМИ.

«Любопытно бы этот договор посмотреть. Если деятельностью ООО "Волгоград-1" заинтересуются надзорные органы в связи с вновь выплывшими сведениями, любопытно было бы исследовать программное наполнение телеканала, в котором вышла передача Мазанова и Потоловского. Не нарушает ли это самое наполнение законы РФ? И потом, есть еще требование - обязательная публикация выходных данных телеканала. Если Мазанов и Потоловский не являются сотрудниками ООО "Волгоград-1", как они могли вести вещание под его эгидой? Если они сотрудники иной организации, они обязаны были указать сведения об этом в своей авторской передаче», - сказал Сергей Иващенко. 

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Примечание:

"Волгоградский юрист заявил о волоките следствия и прокуратуры", "Волгоградские активисты потребовали наказать телеканал за разглашение личных данных", "Волгоградский сторонник Навального пожаловался на провокацию пропагандистов".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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