Волгоградская телекомпания дистанцировалась от авторов сюжета с травлей сторонников Навального

11 июля 2024, 21:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель телекомпании "Волгоград-1" на предварительном заседании по делу о разглашении личных данных людей, возложивших цветы к мемориалу жертвам репрессий в память о Навальном, заявила, что авторы программы, в которой вышел сюжет, не являются ее сотрудниками. Авторы иска потребовали убрать из передачи личные данные и символической компенсации морального ущерба.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский телеканал 20 марта обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Ряд активистов, которые были показаны в передаче - Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук - потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело по этому поводу, но пока их требования не удовлетворены. Жители Волгограда подали иск в суд.

Один из героев передачи на телеканале "Волгоград-1" Владислав Цевашев 25 апреля направил в суд Центрального района Волгограда иск о защите чести и достоинства, охране частной жизни и компенсации морального вреда. Ответчиком в суде предстало ООО "Волгоград-1". Третьими лицами, не заявившими самостоятельных требований по предмету спора, выступили юрист Роман Мельниченко и гражданский активист Владимир Тельпук. Мельниченко и Тельпук также стали "героями" скандальной передачи.

8 июля состоялось предварительное заседание по данному делу. Цевашев озвучил исковые требования. Он сообщил суду, что 20 марта 2024 года на телеканале "Волгоград-1", принадлежащем ООО "Волгоград-1", ведущие одной из передач Сергей Мазанов и Роман Потоловский рассказали "под видом журналистского расследования" о возложении волгоградцами цветов к памятнику жертвам политических репрессий в день поминовения политика Алексея Навального. При этом ведущие сообщили персональные данные людей с указанием их места работы и назвали их потенциальными вредителями, которые фактически "работают против нашей страны".

Никогда не был и не собираюсь становиться "кротом"

Цевашев заявил суду, что ведущие не представили "ни одного доказательства" противоправной деятельности граждан, в то время как бремя доказывания лежит именно на ведущих. При этом истец заявил, что врагом государства и общества он не является. "Никогда не был и не собираюсь становиться "кротом". Я не собираюсь поддерживать наших врагов и работать против своей страны", - заявил Цевашев.

"Вышеуказанные сведения, которые ведущие распространили в передаче на телеканале ответчика, в своей совокупности порочат мою честь и достоинство, так как в передаче я представлен фактически как сторонник экстремизма/терроризма, как лицо, которое может заниматься сознательным вредительством или быть тайным вражеским агентом, как человек, поддерживающий врагов России и работающий против нее", - заявил в жалобе Цевашев. Истец в суде потребовал от ответчиков опровергнуть в СМИ порочащие его сведения, признать факт нарушения ООО "Волгоград-1" норм Гражданского кодекса РФ (статьи 152.2) и удалить из передачи все персональные и порочащие сведения об истце и других волгоградцах, а также компенсировать истцу судебные издержки. Моральный вред Цевашев оценил в один рубль.

Участник процесса юрист Роман Мельниченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что представитель ответчика "ООО Волгоград-1" Прелуцкова письменно заявила, что "Мазанов и Потоловский "не являются сотрудниками ООО "Волгоград 1", а у ООО "Волгоград-1" отсутствует лицензия на телевизионное вещание" (копия ответа на запрос суда имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Устно Прелуцкова пояснила суду, что вещание осуществляет некое 2-TV.

"Участники процесса расценили данное сообщение как явку с повинной, так как, согласно сайту канала и его странице "ВКонтакте", деньги с рекламодателей собирает ООО "Волгоград-1". И здесь возможно два варианта. Или ООО "Волгоград-1" нарушает лицензионное законодательство или налицо схема ухода от уплаты налогов, которая не останется без внимания истцов", - рассказал Мельниченко.

Он добавил, что заявление ответчика демонстрирует острое желание "дистанцироваться от Мазанова и Потоловского".

Роман сообщил, что в ходе судебного заседания было удовлетворено его ходатайство о привлечении его в качестве третьего лица. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 1 августа на 12.20 мск.

Роман Мельниченко, Руслан Нурушев и Владимир Тельпук сообщили корреспонденту, что ответы на их жалобы они пока от следственных органов и прокуратуры не получили. Давления на них не оказывается.

"Кроме обыска, у меня ничего не было. И, к сожалению, ходить на заседания (судов) нет возможности. Но я готов поддержать любое законное действие (в отношении ведущих Мазанова и Потоловского) - морально, материально и личным присутствием в нерабочее время", - сказал корреспонденту Владимир Тельпук.

Вопросы лицензирования телерадиовещательной деятельности регулируются статьей 31 федерального закона РФ N2124-1 "О средствах массовой информации", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. Он отметил, что получение лицензии на вещание не требуется, в случае "если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде по договору с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала". Лицензионные требования устанавливаются правительством России - федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятельности.

"В данном случае интересны следующие моменты. Имеется ли у ООО "Волгоград-1" статус редакции, или, может, у них есть договор на трансляцию канала другого вещателя-СМИ. Любопытно бы этот договор посмотреть. Если деятельностью ООО "Волгоград-1" заинтересуются надзорные органы в связи с вновь выплывшими сведениями, любопытно было бы исследовать программное наполнение телеканала, в котором вышла передача Мазанова и Потоловского. Не нарушает ли это самое наполнение законы Российской Федерации? И потом, есть еще требование - обязательная публикация выходных данных телеканала. Если Мазанов и Потоловский не являются сотрудниками ООО "Волгоград-1", как они могли вести вещание под его эгидой? Если они сотрудники иной организации, они обязаны были указать сведения об этом в своей авторской передаче", - сказал юрист Иващенко.

Он подчеркнул, что административная ответственность за осуществление вещания без лицензии и за распространение продукции телеканала, незарегистрированного как СМИ, "смехотворна". В первом случае, согласно статье 14.1 КоАП РФ, для юрлиц установлено наказание в виде штрафа в диапазоне от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Во втором случае (статья 13.21 КоАП РФ) - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Уклонение же от уплаты налогов, по словам юриста, уголовно наказуемое деяние (статья 199 УК РФ). "Так как речь идет о долговременном периоде, то тут особо крупный размер. Наказание будет варьироваться от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет", - пояснил Сергей Иващенко.

Напомним, 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

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